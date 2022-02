La Plataforma por el Ocio apuesta por el Carnaval en las salas de Madrid

viernes 25 de febrero de 2022 , 08:31h

Después de un 2021 en el que no se pudo celebrar el Carnaval debido a las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19, la Plataforma por el Ocio, apuesta por la normalidad durante la campaña de Carnaval que comenzará el 25 de febrero y finalizará el 2 de marzo de 2022.

La Plataforma por el Ocio es una asociación intersectorial formada por 9 asociaciones del ocio, cultura, comercio, hostelería y turismo de Madrid. Tiene como objetivo, durante esta campaña, dar visibilidad a los locales de sus asociados, aprovechando las fechas del festejo carnavalero, para atraer la atención y consumo del público con el fin de fomentar el comercio local a través de una campaña de dinamización en redes sociales y cuenta con la colaboración del Área de Economía del Ayuntamiento de Madrid con el fin de impulsar la recuperación económica de las pymes de la capital.

Las salas de concierto de Madrid también quieren sumarse a estas celebraciones con una programación especial para Carnaval el sábado 26 de febrero:

¿No sabes qué hacer con los niños en Carnaval? Llévatelos de fiesta. En la fiesta de Carnaval de la sala Morocco, no es que los niños puedan entrar, sino que además lo hacen gratis. En esta fiesta para todas las edades habrá música en directo, baile de máscaras, baile de disfraces y concurso de disfraces con un premio de 100€ para adultos y 50€ para niños. El evento dará comienzo a las 18:00h, con concierto de 20h a 23h y DJ hasta la 01:00h.

El Carnabalkan será una noche llena de la mejor música balcánica, cumbia, baile y locura bizarra. Una velada completa, con los conciertos de Bulbalkan: una agrupación de músicas de viento y percusión que aúnan la música tradicional con ritmos y tintes modernos. Una sinergia musical contundente y no electrificada, sin límites a la interpretación. También contarán con El Monito Presumido, un grupo de folk de alto octanaje, ritmos del este, cumbias latinas y riffs. Tras ello, la noche continúa con dos DJ: 16Titanium y DJ Chato. Y más sorpresas que habrá que descubrir en Gruta 77.

The Tremendous celebran el carnaval de New Orleans con un repertorio especial y toda su energía en un directo demoledor. Big chiefs, parades, collares y música caliente para la noche del Mardi Gras con el jazz de The Tremendous y su tremenda pegada.

Parece que, al fin, el coronavirus va quedando atrás, así que es buen momento para recuperar el Carnaval POP. La fiesta es un huracán de hits en vinilo a cargo de Romántico, Kabuto, Patrullero, Salme y Flashman SurferRosa. Trallazos sin complejos, clásicos imbatibles y los disfraces como grandes catalizadores de un ambiente completamente desenfrenado en Galileo Galilei.

La auténtica fiesta de perreo. Disfrázate “a lo Dennis Rodman” y baila el mejor reggaetón. Escuelita Del Perreo es una fiesta para sudar bailando la historia del reggaetón. Desde el primer Dembow jamaiquino de principios de los años 90, pasando por un breve sobrevuelo por el underground boricua. Como plato central, consagra el reggaetón de la década del 2000-2010, el sonido original, flow callejero de y los pilares Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, Ivy Queen, Tego Calderón y compañía.