Con Soleá Morente de pregonera, vuelve la fiesta de Carnaval a Madrid

martes 22 de febrero de 2022 , 09:59h

¡Madrid vuelve a dar la bienvenida al Carnaval!

Madrid recupera esta fiesta popular en toda su esencia, con conciertos, exhibiciones y actividades que traerán música y color a la ciudad y que tendrá Matadero como epicentro.

Tras un año sin poder celebrarla a causa de la pandemia, llega el momento de disfrutar con una programación renovadora, diversa y plural. Daniel Diosdado ilustra el cartel de 2022 con una propuesta alegre y llena de vida.

Este año la pregonera del Carnaval será la artista Soleá Morente.

El Carnaval abraza lo original, lo auténtico y lo diferente, manteniendo la esencia de sus tradiciones, pero desde un enfoque abierto, moderno y en sintonía con las manifestaciones musicales contemporáneas. Los protagonistas de esta edición serán artistas y DJs de la escena nacional y madrileña, que ponen en alza la diversidad y la renovación de la música pop actual. La programación, que empezará el sábado 26 de febrero con la lectura del pregón y varios conciertos en Plaza Matadero, se extenderá por los diferentes distritos con todo tipo de actividades, y finalizará el miércoles 3 de marzo con el tradicional Entierro de la Sardina.

Un cartel dinámico y lleno de color

Daniel Diosdado, el ilustrador jerezano del cartel de Carnaval, ha colaborado con medios tan prestigiosos como The New Yorker, The Washington Post o The Wall Street Journal, entre otros muchos. Para la edición de este año, ha querido representar la vuelta de los protagonistas de esta fiesta: gigantes, cabezudos, disfraces, músicos, bailarinas, pasacalles, chirigotas, comparsas, el carnaval latino, el entierro de la sardina… Todo ello unido en una imagen colorida, dinámica y alegre que evoca esa fiesta multicultural, inclusiva y acogedora que es el Carnaval de Madrid.

Conciertos en la Plaza Matadero

Amatria y Soleá Morente pondrán banda sonora a las celebraciones de Carnaval en la Plaza Matadero el sábado 26, en una apuesta por los proyectos del pop más actual.

Bajo el nombre de Amatria se encuentra el compositor, músico y productor Joni Antequera. Su identidad musical se traduce en la búsqueda constante de nuevos sonidos, transitando terrenos que van del pop a la electrónica, pasando por influencias latinas y tropicales.

Por su parte, Soleá Morente es una de esas artistas cuya personalidad va por delante de cualquier expectativa y este año será la pregonera del Carnaval el sábado 26 de febrero. Nacida en el seno de los Morente, una de las estirpes artísticas que ha ensanchado los límites de la creatividad en innumerables campos, Soleá es versátil, camaleónica e, indiscutiblemente, rompedora.

El acceso a ambos conciertos es libre hasta completar aforo, siguiendo en todo momento las medidas de seguridad y protocolo sanitario indicadas por las autoridades.

Encuentro de los Camaradas Terrestres y Baile de Carnaval

Tras los conciertos de la mañana, la Plaza Matadero se llenará de los disfraces más originales con el Encuentro de los Camaradas Terrestres. Una celebración de los orígenes del carnaval, festejando la búsqueda de contacto entre la cultura humana y el mundo natural a través de un desfile con música en directo.

Y como colofón para la tarde del sábado, el público podrá disfrutar de un Baile de Carnaval con sesiones DJ a cargo de Chica Gang, Drea, Toccororo y Brava.

Manteo del pelele

El domingo 27 será el turno de las actividades más arraigadas en la tradición del carnaval. La Plaza Matadero acogerá a las 11:00h el manteo del pelele al son de coplas y melodías de los carnavales madrileños. Una actividad capitaneada por la asociación cultural Arrabel, cuyos miembros irán ataviados a la usanza tradicional, interpretarán música en vivo sobre el escenario, bailarán y animarán al público a participar.

Les tomará el relevo el XIV Encuentro de Murgas y Chirigotas, que un año más contará con la participación de las asociaciones culturales Iérbola, Al compás de Móstoles y Carnavalesca La Castiza. Coplas, pasodobles y popurrís en una explosión de humor, ingenio y colorido para repasar la actualidad con ironía.

Carnaval en los distritos

El Carnaval Madrid tendrá multitud de actividades repartidas por los diferentes distritos de la capital. Conciertos, teatro, concursos de disfraces, desfiles, charangas, sesiones de cine, talleres o juegos infantiles son solo algunas de las propuestas que llenarán todos los rincones de la ciudad desde este mismo fin de semana.

Ya este viernes 18 el distrito de Villaverde acogerá la obra de teatro Casting Circus en el Centro Cultural Ágata (18:00h, acceso gratuito), y el espectáculo Chirigoteando de la compañía Comparsa Madrid en el Centro Sociocultural Santa Petronila (19:00h, acceso gratuito). El sábado 19 los más pequeños podrán crear sus propios disfraces en la Ludoteca Infantil de Arganzuela (de 10:00 a 14:00h), y por la tarde la fiesta se trasladará al distrito de San Blas-Canillejas con el concierto de la Rondalla y Coro La Rosa (19:00h).

Entierro de la Sardina

El Carnaval llegará a su fin el miércoles de ceniza (2 de marzo) con el tradicional el Entierro de la Sardina. A partir de las 10:00h, la Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina recorrerá el Madrid de los Austrias hasta la Plaza Mayor, donde terminará su desfile con la lectura del pregón y una pequeña actuación musical.

Por la tarde, la Cofradía se acompañará de la Asociación Comparsa de Gigantes y Cabezudos en su último periplo por las calles de Madrid, comenzando en San Antonio de la Florida y llegando a su fin en la Fuente de los Pajaritos de la Plaza de las Moreras en la Casa de Campo, donde se pondrá el broche de oro al Carnaval Madrid 2022.