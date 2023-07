Madrid continúa resonando con las salas de conciertos en agosto

viernes 28 de julio de 2023 , 08:19h

Aun cuando muchos negocios echan el cierre para descansar, las salas siguen ofreciendo música en vivo de manera incesante y mantienen la escena activa durante todo el año.

Si bien es cierto que agosto se puede plantear como un “final de temporada” y septiembre como el consiguiente “comienzo de curso”, lo cierto es que muchas salas continúan ofreciendo música durante este mes tan vacacional:

MADRID EN VIVO EN AGOSTO:

CADILLAC SOLITARIO

El V Concurso de Bandas de Cadillac Solitario continúa durante la primera y la última semana de agosto. Un certamen abierto a bandas de todo el territorio nacional de temas propios, estilo pop, rock o indie. Un total de 58 bandas han tenido cabida en él y se repartirán premios por valor de 1.200€.

CAFÉ BERLÍN

El mes de agosto en el Café Berlín nos lleva recorrer las músicas del mundo, con para especial en el flamenco, como viene siendo habitual. Contarán con el cante de Piculabe, y Fiestas Flamencas con Illeana Gómez, Daniel Caballero, Jairo Barrull y María Reyes. Además, pasarán por el Berlín conjuntos como Samba y Algo Más, Santa Fe Mambo, o el icónico Caramelo de Cuba Trío.

CAFÉ CENTRAL

El Café Central puede presumir de muchas cosas, pero una de ellas es programar dos pases diarios de música en directo durante los 365 días del año. Durante el mes de agosto además celebran su 41 aniversario, y para ello van a contar sobre su escenario con artistas como: Guillermo McGill Quartet, Chano Domínguez, el proyecto Play Petrucciani de Flavio Boltro, CMS Trio, Lucia del Rey Trío, o el concierto Especial Aniversario con JD Allen & Sebastián Chames Quartet.

EL INTRUSO

El Intruso arranca agosto con un repaso a la música popular latinoamericana de la mano de La Plaza del Puma el primer viernes del mes. Además, como cada jueves, se podrá disfrutar de la Ocelot Jam, la jam session con aire soul y R&B, con esencia de los años 90 fusionada con sonidos y ritmos modernos. Una sonoridad fresca, relajada, con influencias de artistas como Erykah Baduh, Jill Scott, Hiatus Kaiyote o Robert Glasper.

GALILEO GALILEI

Galileo Galilei reanuda su actividad en la segunda quincena de agosto con cantidad y calidad en sus conciertos. Un Tributo a Víctor Manuel y el dúo infalible formado por Toni Jurado y Toni Brunet serán los encargados de reabrir la sala el día 16. A éstos les seguirán nombres ilustres de la escena como: Pez Mago, Jeff Espinosa & The Gypsy Runners, Luis Ramiro, Marta Espinosa o Interactivo a Quinteto, entre otros.

GRUTA 77

Carabanchel no se quedará huérfano de música este verano. Gruta 77 abre el mes con fuerza con un grupo tan mítico como The Slackers. También desde Estado Unidos, les sucederán The Beltones + Ultra Sect. Además de bandas tributo como Neverminders, Smash, Subrubia, Bon Medicine y Rocket Kings. Y continuando el protagonismo americano, desde Canadá, The Real McKenzies para calentar motores de cara a septiembre.

HONKY TONK

En Honky Tonk la música también es una constante. Bandas como Ricos y Famosos, Pait It Band, Metropop, Etiqueta Negra, Topper Chopper, Laikastone y Charly & The Coconuts, entre otros, no faltarán sobre su escenario en el octavo mes del año.

MOE

Las jams serán las protagonistas de Moe en agosto. Blues Jam Session los martes y La Otra Jam los jueves y domingos, darán rienda a la improvisación y se convertirán en el escenario para cualquier músico que lo desee.

ROCKVILLE

En Rockville lo darán toda la última semana de agosto, echando el resto con los conciertos de: La Funkeria, The Reveals, Nuñez Y Los Escapistas + Selene Casas, El Pájaro Loco: Tributo a Loquillo, Arborian Mentirososians, World Wide Whales y Baalrock.

SIROCO

El Festival de Tributos de Siroco no dejará a nadie indiferente. Bandas auténticas especialistas en homenajear a sus ídolos. Canciones de The Cure, La Fuga, Extremoduro, AC/DC, Barricada y Los Suaves, Taylor Swift, Soundgarden y Pearl Jam o Led Zeppelin, resonarán en este festival.

THUNDERCAT

La programación de Thundercat no se toma ningún respiro este verano. Thunder Blues, Midnight Train, Molina, The Juice, Polaroid, Little Devils o The Jokers nunca decepcionan, y el público podrá constatarlo las próximas semanas.