Turquía lanza su nueva plataforma de formación online sobre el destino

martes 01 de marzo de 2022 , 09:53h

Compuesta por numerosos cursos online sobre los atractivos turísticos del país, Turquía ha presentado esta nueva herramienta diseñada para facilitar el acceso a la información más precisa y actualizada sobre el destino desde cualquier parte del mundo. Totalmente gratuita, está dirigida a todos los profesionales del turismo y, una vez superados los cursos, recibirán un certificado de “Especialista en Türkiye”.

Llena de lugares antiguos, de una belleza única y destinos incomparables, Turquía continúa con sus actividades de promoción para mostrar su enorme potencial turístico. El país, uno de los centros turísticos más visitados del mundo, ha lanzado recientemente la plataforma de aprendizaje en línea "All in Türkiye", diseñada para agencias de viajes internacionales, operadores turísticos y profesionales del turismo. “All in Türkiye” ofrece cursos en línea sobre la historia, la cultura, la naturaleza y los destinos turísticos de Turquía, proporcionando la oportunidad de promover y comercializar el país de la manera más eficaz y eficiente.

Formación gratuita y flexible para convertirse en especialista en Turquía

Los profesionales del turismo registrados en la página web de la plataforma ‘All in Türkiye’ recibirán formación online sobre el destino y explorarán Turquía a través de fotos, vídeos y comentarios detallados que irán gestionando según su disponibilidad y tiempo. El objetivo es mejorar y ampliar el conocimiento e información que los profesionales del sector comparten con sus potenciales clientes e incrementar su potencial de ventas. Además, estos cursos ofrecen recursos de marketing y branding para complementar la formación. Una vez completados con éxito, recibirán un certificado de ‘Especialista en Türkiye’.

Esta plataforma gratuita es una gran oportunidad para atraer más turistas, vender paquetes vacacionales con mayor valor y obtener el reconocimiento como experto en el destino.

11 cursos completos y muchos más por venir

‘All in Türkiye’, que ofrece distintos enfoques para vender el destino a una clientela con diferentes necesidades, actualmente está compuesta por 11 cursos denominados: "Turismo seguro"; " Acerca de Türkiye"; "Estambul"; "Antalya"; "Izmir "; "Capadocia"; "Región Mediterránea"; "Región del Egeo"; "Vender Türkiye"; "MICE" y "Aire libre y Aventura". Todos ellos están diseñados para formar a los profesionales del turismo en una amplia oferta de productos y destinos turísticos de Turquía. Además, cada curso tiene una duración de 60, 90 o 120 minutos y se prevé que para marzo de 2022 haya un total de 24 cursos online en la plataforma.