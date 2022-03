Volare, nuevo programa de fidelización de la aerolínea ITA Airways

jueves 03 de marzo de 2022 , 08:50h

En la nueva Sala Vip de ITA Airways "Piazza di Spagna" en la Terminal E del Aeropuerto de Roma Fiumicino, Alfredo Altavilla, Presidente de ITA Airways, y Fabio Lazzerini, Consejero Delegado de ITA Airways, junto a otros ilustres invitados como Giovanni Malagò, el Presidente de CONI (el Comité Olímpico Nacional Italiano), Valentina Vezzali, Subsecretaria de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros, responsable de Deportes, y Vito Cozzoli, Presidente y Consejero Delegado de Sport Salute S.p.A., presentaron a los representantes de la prensa, italiana e internacional, el nuevo programa de fidelización Volare y han desvelado los nombres de los campeones italianos a los que se han dedicado los aviones con la librea azul.

Nunca se habían reunido tantos campeones italianos como lo han hecho para celebrar la unión de ITA Airways con el deporte italiano: Entre los invitados se encontraban deportistas campeones como Bebe Vio, Gregorio Paltrinieri, Simone Barlaam, Giuseppe Abbagnale, Novella Calligaris, Deborah Compagnoni, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Adriano Panatta, Filippo Ganna, Andrea Lucchetta, Dino Meneghin, Gustav Thoeni, Elisa Balsamo, Giacomo Agostini, y con ellos el Presidente Giovanni Petrucci, Federica Rossi Cappelletti, Nicola Riva – hijo de Gigi Riva –, los herederos Gioia Bartali y Angelo Fausto Coppi y Giuseppe Pottocar, Director del Museo dedicado a Tazio Nuvolari.

Lanzamiento del Programa Volare

“Volare” es el nuevo programa de fidelización que nació, con ITA Airways, el 15 de octubre de 2021. Ha sido diseñado como un ecosistema abierto de servicios y productos, puesto a disposición por ITA Airways y sus socios para garantizar a los clientes una experiencia de viaje única de 360 ° y con el máximo valor.

Desde hoy, el programa se enriquece con nuevas características que aumentan su flexibilidad y facilidad de uso y ofrecen a los viajeros frecuentes todo lo que pueden desear de un programa dedicado a ellos.

Volare amplía su fortaleza a partir de los cuatro valores sobre los que se desarrolló: 'Libertad', 'Personalización', 'Elección' y 'Conexión':

LIBERTAD: Consiste principalmente en la máxima flexibilidad en la obtención y utilización de puntos. Volare es, de hecho, un programa basado en los ingresos en el que la acumulación de puntos está vinculada al gasto general y no a la distancia recorrida, lo que garantiza que el cliente obtenga un verdadero retorno de valor.

El método de acumulación de puntos es claro y ventajoso: por cada compra realizada el cliente acumula puntos, de 10 a 23 puntos por euro gastado, con multiplicadores basados en el nivel de membresía, ruta, clase del vuelo y billete adquirido. Además, canjear puntos literalmente no tiene límites. De hecho, no hay fechas 'bloqueadas' ni límite de compra para los billetes premio: cualquier clase, tarifa y ruta se podrá canjear en cualquier fecha. La cantidad de puntos requeridos para los vuelos premio variará según el valor del billete en ese momento; por lo tanto, los clientes podrán utilizar sus puntos libremente, en el momento que quieran y en función de los puntos que deseen gastar. Finalmente, a través de la modalidad “cash & points”, el cliente podrá comprar un billete íntegramente con los puntos acumulados o, si no fueran suficientes, pagando la diferencia.

PERSONALIZACIÓN: Volare es un programa 'hecho a medida' que consta de cuatro Clubes exclusivos, en una escala ascendente y con servicios prioritarios dedicados.

Club Smart: permite al cliente acumular y redimir puntos con cada compra que realice en vuelos de ITA Airways y, próximamente, también en los market places de sus socios.

Club Plus: Tiene un umbral de acceso de 30.000 puntos, y un multiplicador del 10% al acumular. Ofrece servicios de equipaje adicional, beneficios prioritarios en etiquetas de equipaje, embarque, facturación, mostrador de tránsitos y Lost & Found, así como un servicio dedicado de atención al cliente.

Club Premium: Tiene un umbral de acceso de 60.000 puntos y un multiplicador del 20% al acumular. Entre sus servicios exclusivos se encuentran el acceso a las Salas VIP, Fast Track gratuito, asignación gratuita de asiento, equipaje extra y prioridad en etiquetas de equipaje, embarque, facturación, mostrador de tránsitos y Lost & Found, así como un exclusivo servicio de atención al cliente.

Club Executive: Tiene un umbral de acceso de 90.000 puntos y un multiplicador del 30% al acumular. Permite el acceso a las Salas VIP, Fast Track gratuito, asignación gratuita de asiento, equipaje adicional y prioridad en etiquetas de equipaje, embarque, facturación, mostrador de tránsitos y Lost & Found, así como un servicio de atención al cliente dedicado y un Kit que incluye una tarjeta física y un regalo de bienvenida.

Cada compra en vuelos ITA permite acumular los puntos necesarios para acceder al Club de mayor nivel y aprovechar diversos beneficios y servicios premium. Además, a partir de Club Smart, a medida que aumenta el umbral de acceso, también se incrementan los beneficios para los clientes en términos de 'multiplicador' y servicios disponibles.

ELECCIÓN: El tercer valor que ofrece el programa Volare a los clientes es una mayor elección. Gracias a la asociación con SkyTeam, todos los servicios relacionados con el Club que actualmente están disponibles para todos los vuelos de ITA Airways pronto se extenderán a las demás aerolíneas de la red, lo que permitirá a los miembros acceder a más de 1000 destinos en todo el mundo. Además, como parte de la estrategia de expansión comercial de ITA Airways, la Compañía se compromete a construir un ecosistema de asociaciones que ofrezca a los miembros de Volare aún más productos y servicios en los que poder acumular y canjear puntos.

CONEXIÓN: Tiene una huella innovadora, digital y flexible. Siempre en línea, se puede acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a través de la plataforma web y la aplicación dedicada.

Ya son muchas las personas inscritas en Volare, tanto de Italia como del extranjero. Actualmente, el programa cuenta con unos 275.000 socios, de los cuales aproximadamente 40.000 son socios Elite (ej.: Club Plus, Premium y Executive). Este dato es importante porque se consolida también en el mercado internacional: baste decir que el 35% de los participantes en la campaña Status Match provenían de empresas extranjeras. Además, análisis preliminares muestran que los miembros de Volare compran y vuelan más que los clientes no inscritos, lo que confirma la importancia del programa para aumentar la satisfacción de nuestros clientes.

Avión con librea azul

Hace unos días concluyó la encuesta "Naming Azzurri", una iniciativa de ITA Airways que pedía elegir a los campeones deportivos italianos no activos que darían nombre a los aviones con la nueva librea.

El primer avión en ingresar en la flota con la nueva librea azul fue el Airbus A320 dedicado al campeón Paolo Rossi, que está operativo desde el 24 de diciembre de 2021. A principios de 2022 entraron en servicio dos A319, dedicados a Pietro Mennea y Gino Bartali, junto con un A320 dedicado a Fausto Coppi.

Esos cuatro nombres fueron elegidos por la Compañía. El 24 de enero de 2022 se pasó la 'pelota' a los seguidores de ITA Airways que nominaron a sus campeones italianos. La encuesta ha sido un éxito rotundo y ha confirmado que la apuesta de poner al cliente en el centro del negocio, pilar de la estrategia de ITA Airways, es un éxito porque hace que el cliente se sienta protagonista y, sobre todo, evidencia, en el servicio ofrecido al cliente, la elección de quien va a recibir dicho servicio. Asimismo, la encuesta ha confirmado que la bandera de la aerolínea nacional es un valor compartido también por el mundo de internet lo que testimonia el espíritu y la importancia de ser italiano y el orgullo de ver a los campeones deportivos italianos volar en aviones de ITA Airways.

De los numerosos nombres recibidos por parte de los seguidores, ITA Airways ha elegido a los siguientes campeones italianos para sus 22 aviones con la nueva librea:

Giuseppe y Carmine Abbagnale Giacomo Agostini

Roberto Baggio Enzo Bearzot Novella Calligaris

Deborah Compagnoni Alessandro Del Piero Marcello Lippi

Andrea Lucchetta Dino Meneghin Tazio Nuvolari Adriano Panatta Federica Pellegrini Flavia Pennetta Gigi Riva Valentino Rossi

Francesca Schiavone Sara Simeoni

Marco Simoncelli Gustav Thoeni Alberto Tomba Francesco Totti

Novedades para la temporada de verano 2022

En el verano de 2022, ITA Airways operará vuelos a 64 destinos, de ellos 23 en Italia, 34 internacionales y 7 intercontinentales. Son los destinos intercontinentales la gran novedad de esta nueva temporada de ITA Airways, que, gracias a sus Airbus A330 y A350 de última generación, llegará a los destinos más importantes del turismo mundial.

Precisamente hoy a las 11:00 horas, el primer vuelo Roma Fiumicino - Miami, AZ0630, ha marcado el inicio de nuestro operativo intercontinental. Aterrizará en Miami a las 16:40 hora local.

La ruta Roma FCO - Miami operará 3 veces por semana, martes, viernes y domingo. El vuelo de vuelta partirá desde Miami a las 19:40 hora local.

El primer vuelo Roma Fiumicino - Boston, AZ 614, partirá mañana 2 de marzo, y operará dos veces por semana, miércoles y sábado, durante las tres primeras semanas de marzo, y se incrementará a tres frecuencias semanales a partir de la última semana de marzo. Operado con un Airbus A330, despegará de Roma a las 10:20, y aterrizará en Boston a las 14:00 hora local. El vuelo de vuelta Boston - Roma Fiumicino partirá a las 17:10 hora local, y llegará a Roma a las 07:00 hora local.

Los vuelos Roma Fiumicino - Miami y Roma Fiumicino – Boston se incrementarán durante la temporada de verano y pasarán de 3 a 5 frecuencias semanales en los meses de abril y mayo. De junio a septiembre estos vuelos pasarán a ser diarios.

El 2 de abril, partirá el primer vuelo intercontinental de ITA Airways desde Milán Malpensa a Nueva York JFK. Operará 5 veces por semana (lunes, martes, jueves, sábado y domingo). Operado por un Airbus A330, partirá de Milán Malpensa a las 12:50 y llegará a Nueva York a las 16:10 hora local. El vuelo de regreso Nueva York - Milán MXP despegará a las 20:40 hora local y aterrizará a las 10:50. El vuelo Malpensa - JFK se suma al de Roma FCO - Nueva York JFK que ya opera ITA Airways en la temporada de invierno 2021/2022.

A partir de junio de 2022 también habrá salidas desde Roma Fiumicino hacia nuevos destinos: Los Ángeles, Buenos Aires, Sao Paulo y Tokio. De esta forma, a partir del 2 de junio, ITA Airways conquistará dos de los principales mercados del mundo, Estados Unidos y América del Sur, que siempre han sido los destinos preferidos por los turistas italianos y los países con mayor población de origen italiano. Estos dos mercados también son destinos muy importantes para los negocios y el tráfico de mercancías. ITA Airways también conquistará el mercado de Japón con un vuelo directo desde Roma FCO a Tokio Haneda. Operado por aviones A330, contará con 5 frecuencias semanales a partir del 1 de junio (lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos). Saldrá de Roma a las 15:10 y aterrizará en Tokio el día siguiente a las 10:35. A partir del 2 de junio, el vuelo de regreso desde Tokio Haneda operará los lunes, martes, jueves, sábados y domingos, saldrá de Tokio a las 13:35 y aterrizará en Roma a las 19:35. A partir de agosto estos vuelos pasarán a ser diarios.

En la temporada de verano 2022, ITA Airways también ofrecerá los destinos mediterráneos más populares, con nuevos vuelos a islas de Italia, España, Grecia y Croacia. En particular, ITA Airways operará vuelos estacionales, en agosto, desde Roma FCO y Milán LIN a Lampedusa, Panteleria, Corfú, Heraklion, Rodas, Ibiza, Menorca y Mallorca.

En agosto, también se ofrecerán, desde Roma FCO, los destinos de Cefalonia, Dubrovnik y Split y, desde Milán Linate, Tesalónica.

Todos los nuevos vuelos de ITA Airways se pueden adquirir en la página web ita-airways.com, a través del Centro de Atención Telefónica, en Agencias de Viaje y en las Oficinas de Venta de Billetes de los aeropuertos.

Gracias a nuestros acuerdos de código compartido con las principales compañías internacionales, ITA Airways continúa desarrollando su estrategia comercial mediante la asociación con otras aerolíneas globales, brindando una ruta de acceso privilegiada a los mercados de mayor interés para la Compañía: en primer lugar, y principalmente, en Europa pero también en América, África y Arabia Saudita.

Con los vuelos directos desde Roma Fiumicino y Milán Linate, estos códigos compartidos permitirán a ITA Airways llegar a todas las redes nacionales de las siguientes aerolíneas a través de sus centros de distribución: Air Malta, Tarom, Air Europa, Bulgaria Air, Tap, Croatia Airlines, Air Serbia, KLM, Luxair, Middle East Airlines, Etihad Airlines, Air France, Delta, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Saudi Arabian Airlines, Czech Airlines, Air Baltic, Pegasus Airlines, y Royal Air Maroc.

Hasta el momento se han firmado 20 acuerdos de código compartido, para un total de 248 destinos, en los que ITA Airways utilizará sus propios códigos.

La Sala Piazza di Spagna

Inaugurada a mediados de enero, la Sala "Piazza di Spagna" está ubicada en la Zona de Embarque E del aeropuerto de Roma Fiumicino y se extiende sobre un área de unos 1.000 metros cuadrados con 200 asientos disponibles. Incluye áreas de reunión, que se pueden reservar con anticipación, y el Kids Lounge, que está dedicada a recibir a nuestros huéspedes más pequeños y permitirles jugar. La Sala ofrece a los clientes un ambiente elegante y al mismo tiempo familiar, gracias a su enfoque italiano de hospitalidad. Los clientes son recibidos en la entrada por el azul de la nueva librea de ITA Airways, que simboliza la unidad, la cohesión y el orgullo de nuestro país y representa el deporte italiano y nuestro equipo nacional. El servicio de catering está inspirado en la excelencia de la gastronomía y el vino italianos, con una zona de barra donde, entre otras cosas, nuestros clientes pueden degustar una selección de buenos vinos italianos o un aperitivo típico italiano preparado por baristas profesionales. La oferta consta de dos partes: desayuno y servicio de catering durante todo el día con un interludio de comida caliente adicional para los pasajeros que toman los vuelos matutinos a Nueva York, Miami y Boston. La oferta se completa con conectividad Wi-Fi, pantallas de TV con las noticias del día, pantalla para consultar los horarios de salida de los vuelos y nuestro nuevo servicio de quiosco digital. Este servicio de lectura digital sin contacto se ha creado gracias a nuestra asociación con PressReader, una enorme sala virtual donde los pasajeros pueden encontrar periódicos y revistas de todo el mundo. Ofrecido de forma gratuita, les permitirá acceder a más de 7.000 títulos directamente desde su dispositivo, incluidos periódicos y revistas de 120 países en más de 60 idiomas, sin límite. El acceso es muy sencillo: una vez realizado el web check-in, el pasajero recibirá un enlace al quiosco digital directamente en el correo electrónico facilitado para la entrega de sus tarjetas de embarque. El enlace será válido durante las siguientes 58 horas. Asimismo, tienen a disposición una aplicación que les permitirá descargar el contenido y leerlo sin conexión, en cualquier momento.