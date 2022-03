Go First, una de las mayores aerolíneas de India, ya disponible en GDS

viernes 04 de marzo de 2022 , 09:32h

GO FIRST (anteriormente conocida como GoAir) ahora estará disponible en GDS por primera vez con el prefijo W2 actuando como operador comercial.

Los agentes de viajes ahora pueden reservar vuelos con GO FIRST a través de su GDS. Esto incluirá todas las rutas hasta 11 meses antes de la fecha de reserva.

Este ha sido un proyecto muy emocionante tanto para la aerolínea india como para Discover the Wolrd a nivel mundial, ya que el inventario estará disponible en múltiples mercados.

GO FIRST anunció previamente un acuerdo de ventas y distribución con WorldTicket como su socio de hosting secundario en GDS y con Discover the World (DTW) como su socio de distribución a nivel comercial.

GO FIRST cree que este acuerdo de distribución global tripartita fortalecerá la penetración de GO FIRST en los mercados internacionales y permitirá que la aerolínea amplíe su inventario y servicios a varios países.

WorldTicket y Discover the World son socios de ventas y las sinergias entre las dos compañías ayudarán a GO FIRST a ampliar su presencia global. GO FIRST cree que este acuerdo ayudará a la compañía a alcanzar los niveles anteriores a la pandemia de forma más acelerada mientras se impulsan los ingresos y las tasas de ocupación.

GO FIRST ha elegido a Discover the Word para que respalde el desarrollo de ventas con socios del sector en mercados específicos. Este es un lanzamiento muy segmentado que incluirá seminarios web, un sitio web comercial dedicado junto a visitas comerciales en las próximas semanas y meses. Aiden Walsh, que dirige el desarollo del negocio aéreo en Discover the World, comentó. "Estamos encantados de que Go First esté ahora disponible en GDS, y esperamos aliarnos con socios comerciales así como aumentar las ventas offline en nuestros mercados seleccionados".