The Macallan finaliza su presentación en España de su whisky The Reach

martes 29 de marzo de 2022 , 08:54h

The Reach finaliza su presentación en España tras un ciclo de tres cenas en casa de las mejores coleccionistas de arte privadas del mundo.

Inside the Art ha sido el concepto escogido para presentar en España The Reach, la obra maestra de The Macallan, un single malt con 81 años de envejecimiento, reflejo del espíritu perdurable de la marca. Un ciclo de tres cenas que han tenido lugar la semana pasada en casa de tres coleccionistas de arte privadas, Teresa Sapey, Nicoletta Negrini y Candela Álvarez Soldevilla.

Tres anfitrionas de altura propietarias de tres colecciones de arte muy distintas, han sido el complemento perfecto para presentar la obra maestra de The Macallan, que ha compartido espacio con obras de artistas como Warhol, Goya, Picasso, Dalí, Miró, El Greco, Man Ray o Egon Schiele.

Celebridades como, Eugenia Silva, Boris Izaguirre, Fabiola Martínez, Ana Boyer, Beltrán Lozano o la Princesa Carla de Bulgaria han podido disfrutar de este evento tan exclusivo.

Estas noches inolvidables han dado comienzo con una copa de bienvenida donde la anfitriona y el Brand Ambassador de The Macallan, Carlos Jover, agradecían la asistencia a los invitados y presentaban The Reach al mundo. Los Chefs Estrella Michelín Iván Cerdeño, Rodrigo de la Calle y Javier Estévez, han sido los encargados de diseñar un menú inspirado en la esencia The Reach The Macallan.

El desvelado de The Reach, ha sido el momento culmen en cada una de las tres noches, mostrando una imponente escultura de tres manos esculpidas en bronce que acunaban la botella, un acontecimiento que no dejó indiferente a nadie.

El artista sevillano Jaime Abaurre, más conocido como ‘mascaraqueespalda’, diseñó una obra original para cada uno de los invitados inspirada en la historia y el legado de la marca, la cual reflejaba a la perfección la esencia de The Reach.

Estas veladas han finalizado con una cata de The Macallan de la mano del Brand Ambassador Alejo Saade, que puso el broche de oro a este ciclo de cenas donde arte y alta gastronomía se han unido para poner en valor el legado imperdurable de The Macallan.