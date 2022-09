Yamazaki Tsukuriwake Selection, edición limitada de whisky de The House of Suntory

miércoles 21 de septiembre de 2022 , 09:28h

The House of Suntory presenta una nueva edición de Yamazaki® Tsukuriwake Selection, una edición limitada de cuatro whiskies single malt que representan los valores y los pilares de Yamazaki: Puncheon, Peated Malt, Spanish Oak y Mizunara. No en vano, el whisky de Yamazaki es elaborado de forma artesanal en la primera destilería de whisky de Japón, bautizada con el mismo nombre y fundada en 1923 por Shinjiro Torii. No fue, sin embargo, hasta 1984 cuando se lanzó oficialmente el whisky Yamazaki Single Malt, elogiado y premiado por su naturaleza profunda y espiritual, su complejidad y sus múltiples matices.

La Edición Limitada 2022 de Yamazaki rinde tributo a lo que en japonés se denomina “Tsukuriwake”, y que traducimos como la “artesanía en la diversidad de elaboración”. Así, cada uno de estos whiskies cuentan con una diversidad de componentes que dan lugar a su armonía final. Ese “Tsukuriwake” de la destiletería Yamazaki cuenta con diferentes graduaciones de grano (con y sin levadura), dos tipos de lavado, ocho pares de alambiques y una maduración en cuatro barricas de roble diferentes (francés, español, japonés y americano), haciendo de Yamazaki Single Malt un whisky único en su especie.

Lanzada inicialmente en Japón en 2020, la Edición Limitada de Yamazaki® Tsukuriwake Selection se podrá disfrutar en España a partir de finales de septiembre en los mejores locales de hostelería y adquirir en espacios como el Club del Gourmet de El Corte Inglés y en diversos especialistas online, como Bodeboca. Cada botella tendrá un precio de venta sugerido de 400€, a excepción de la variedad Mizunara, que será de 550€. Yamazaki presenta, además, un pack especial en una caja de madera que incluye las cuatro botellas que forman parte del porfolio por un precio de 1.750 €, y que estará disponible tanto en El Club del Gourmet de El Corte Inglés como en diferentes especialistas online.

The Yamazaki Puncheon

La primera propuesta de Yamazaki surge de una meticulosa combinación de whiskies de malta elaborados por los artesanos de Suntory tras llevar a cabo una selección a mano de barricas Puncheon de roble americano. Cada una de las mismas cuenta con una capacidad aproximada de 480 litros, lo que hace que los whiskies de malta maduren lentamente y se adquieran riqueza y complejidad.

Notas de cata: Color: oro pálido | Nariz: limpio, aterciopelado y suave, con notas caramelizadas de butterscotch | Paladar: manzana verde, pera madura, y con un toque de miel de acacia con notas de vainilla | Final: amaderado con dulzura sutil.

The Yamazaki Peated Malt

Compuesto por una selección cuidadosa de whiskies de malta que han sido elaborados con cebada malteada y muy turbada, The Yamazaki Peated destaca por su sabor profundo y su perfume sutil y elegante. La malta ahumada es considerada, además, “el énfasis escondido”, aportando a Yamazaki su carac­terística profundidad y final persistente.

Notas de cata: Color: oro brillante | Nariz: ligeramente turbado, con notas terrosas y cítricas | Paladar: sutilmente ahumado y con notas herbales | Final: largo, con turba persistente

The Yamazaki Spanish Oak

The Yamazaki Spanish Oak Single Malt está com­puesto por una selección de whiskies de malta, madurados en barricas fabricadas con robles de la más alta calidad y procedentes del norte de España. Al ser considerado este árbol un potenciador del sabor, esta variedad destaca por un delicado gusto, vinculado con una sutil acidez e intensos aromas afrutados.

Notas de cata: Color: ámbar rojizo | Nariz: delicado intenso, lujoso y con una sutil acidez | Paladar: pasas y ciruelas secas con toques de tomate seco | Final, suave como la mantequilla, con persistente acidez y toques amargos.

The Yamazaki Mizunara

Elaborado con una clasificación de whiskies de malta, The Yamazaki Mizunara sobresale por su sabor especiado, de incienso de sándalo y madera de agar. De hecho, esta característica se ha vuelto esencial en el atractivo de los whiskies japoneses. Mizunara, el roble japonés, es considerado como un potenciador de sabor, aportando a Yamazaki su carácter japonés por excelencia.

Notas de cata: Color: ámbar | Nariz: amable en la lengua, aromático y redondo con notas de especias dulces | Paladar: notas elegantes e intensas, crema pastelera y canela | Final: distintivas notas reminiscentes de incienso japonés