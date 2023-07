Tres cócteles inspirados en los sabores del verano

lunes 24 de julio de 2023 , 07:53h

La destilería escocesa The Balvenie - una de las más artesanas del mundo- y Carlos González -experto en whiskies- presentan tres combinados frescos, sofisticados y con su propia personalidad para sobrellevar las altas temperaturas (Tropical Balvenie, Balvenie Berries, Paloma & Balvenie).

The Balvenie, la histórica destilería de whisky fundada en 1892 por William Grant y situada en Dufftown, en las Highlands escocesas, propone adentrase en el mundo de la mixología este verano a través de tres cócteles: Tropical Balvenie, con piña para los que buscan experiencias sorprendentes, elaborado con The Balvenie 12 Stories; Balvenie Berries, con los frutos rojos como protagonistas para los más golosos, con base The Balvenie Caribbean Cask 14; y Paloma & Balvenie, para los amantes del picante con un punto de sal y pomelo rojo, a partir del icónico The Balvenie 12.

Tropical Balvenie: un viaje al Caribe

Elaborado a partir The Balvenie 12 de la colección Stories -un whisky de 12 años deliciosamente complejo con notas de fruta confitada, coco y delicado toffee de vainilla, donde también salen el dulce de leche, la canela, los cítricos y el jengibre en nariz-; Tropical Balvenie es un trago que traslada directamente al Caribe a través del sabor a piña asada y que combina en perfecto equilibrio con los matices a manzana roja y zumo de lima. Exótico y refrescante a partes iguales.

Balvenie Berries: una experiencia de contrastes

De color rojo intenso, Balvenie Berries es un delicado combinado lleno de contrastes que comienza con The Balvenie Caribbean Cask 14 – un whisky muy especial que es el resultado del envejecimiento durante 14 años en madera de whisky de roble tradicional, y luego “terminado” en barricas que anteriormente contenían ron caribeño-, le sigue un zumo de frutos rojos, zumo de lima y licor Chambord. Un trago elegante con un guiño para los más golosos.

Paloma & Balvenie, vuelo directo a México

El clásico cóctel mexicano reversionado por The Balvenie donde propone sustituir el Tequila por The Balvenie 12 - un whisky en plena madurez, resultado de una crianza de 12 años en barricas de whisky tradicionales y barricas de roble americano exbourbon que, posteriormente, se transfieren a barricas que anteriormente han contenido jerez durante nueve meses más-, añadirle zumo de lima y limón, hidromiel con jalapeños, refresco de pomelo rojo y terminado con sal Maldón y pomelo rojo recién cortado.