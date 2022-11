El nuevo whisky edición limitada de The Macallan se inspira en el grano de café Arábic

martes 08 de noviembre de 2022 , 00:04h

The Macallan Harmony Inspire by Intense Arábica, es el segundo whisky edición limitada de esta serie donde la sostenibilidad juega un papel fundamental en su elaboración, gracias a la aplicación de técnicas innovadoras y al uso de materiales de origen natural.

Junto a la edición lanzada el año pasado, The Harmony Collection Rich Cacao, estos single malts son los whiskies de edición limitada más sostenibles de cuantos ha presentado la casa The Macallan hasta la fecha, cumpliendo con el objetivo de ver avanzar a la marca en su viaje hacia el mundo de la sostenibilidad y que celebra la conexión de The Macallan con la naturaleza desde hace casi 200 años.

The Macallan Harmony Collection Inspired by Intense Arábica celebra el mundo del café inspirándose en el grano de café Arábica de Etiopía. Dos universos distintos, pero con grandes paralelismos, el del whisky y el café, con un objetivo claro, ofrecer una experiencia de consumo extraordinaria, gracias a unas habilidades y artesanía únicas que logran extraer la profundidad y complejidad de cada nota de sabor.

Steven Bremner, whisky maker de The Macallan, ha creado un whisky de sabor intenso que combina perfectamente con café, gracias a una combinación armoniosa de barricas de roble americano y europeo para lograr las notas distintivas que ofrecen cada una de las maltas. Inspired by Intense Arábica recuerda a un café espresso dulce pero fuerte con un ABV más alto del 44%, perfecto para disfrutar con café y proporcionar una nueva forma de saborear The Macallan.

Para extraer toda su esencia, la marca organizó una master class con expertos en café de todo el mundo donde exploraron y descubrieron los distintos perfiles de sabor de cada etapa.

Entre los maestros del café que compartieron sus conocimientos junto con Steven Bremner se encontraban el caficultor etíope Kenean Asefa Dukamo, cuya familia trabaja con la variedad Arábica presente en algunos de los destilados de la casa; la tostadora de café escocesa Lisa Lawson, pionera del café especial en Escocia, aclamada por sus técnicas de tostado; y la galardonada barista estadounidense Andrea Allen, reconocida por crear increíbles experiencias de café. El aclamado artista del café, Dhan Tamang compartió su conocimiento sobre el arte de servir el café perfecto, mientras que el destacado historiador del café, el profesor Jonathan Morris, proporcionó una visión de las raíces del café y cómo se ha convertido en el fenómeno global que es hoy.