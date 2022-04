La Economy Class de Emirates presenta sus pantallas más grandes de ultra definición 4K

viernes 01 de abril de 2022 , 08:45h

Los viajes a bordo de Emirates, por ejemplo, desde Madrid o Barcelona a Dubái, son el mejor momento para ponerse al día de los últimos estrenos cinematográficos a 12.000 metros de altura, que incluyen algunas de las películas galardonadas y nominadas en la 94.ª edición de los premios de la Academia, como Dune, West Side Story, Spencer, The Lost Daughter y King Richard. En el marco del 30. ° aniversario de su entretenimiento a bordo, Emirates ratifica su compromiso por ofrecer a sus clientes una programación de calidad y variada, que se actualiza mensualmente.

En 1992, la compañía tomó la osada decisión de instalar pantallas de televisión en todos los asientos de todas las clases de su flota, una medida revolucionaria que marcó las expectativas de los viajeros y del sector del entretenimiento a bordo en las décadas siguientes. Para su nueva generación de sistemas IFE, que se incorporarán a su futura flota, Emirates ha previsto introducir más novedades, como las grandes pantallas de ultra definición 4K, con una conectividad Wi-Fi más rápida y mejorada.

ice, el galardonado sistema de entretenimiento a bordo de Emirates, lanzado originalmente en 2003 con 500 canales, ofrece hoy a cada pasajero más de 5000 canales de películas, música, programas de televisión y documentales a la carta en más de 40 idiomas. Además de películas protagonistas en los Oscars, Emirates también incluye las series favoritas de HBO, como Succession, The Flight Attendant o The White Lotus, y documentales excepcionales, desde Wild Cats of India hasta Great Escapes con Morgan Freeman.

La voluntad de la aerolínea de ofrecer un valor excepcional a los clientes se refleja en un servicio y productos líderes en la industria en todas las clases. En Economy Class, los viajeros pueden disfrutar de la completa oferta de entretenimiento en ice en pantallas de 13,3 pulgadas —las más grandes de la industria—, así como de comidas de inspiración regional y de una generosa franquicia de equipaje de hasta 35 kg.

Patrick Brannelly, vicepresidente sénior de ventas, IFE y conectividad de Emirates, ha comentado: "Cuando Emirates introdujo las pantallas personales en cada asiento en 1992 fue considerado como una gran innovación en el sector. Otras aerolíneas cuestionaron el sentido de esta enorme inversión, estimada en unos 15.000 dólares por asiento en aquella época. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que a nuestros clientes les encantaba estar entretenidos durante todo el vuelo. Hacía que sus viajes fueran más cortos y fomentaba su satisfacción y fidelidad. Al cabo de un año, estábamos trabajando para ampliar la oferta de contenidos a 20 canales en los Boeing 777 de Emirates que se incorporaron a nuestra flota en 1995”.

El total de horas de entretenimiento incluye más de 3900 horas de películas y televisión y más de 3300 horas de música y podcasts. Un pasajero de Emirates tendría que volar más de 1000 veces de España a Dubái para consumir todo el catálogo.

El éxito de las inversiones y la estrategia de IFE de Emirates se refleja en los numerosos premios recibidos a lo largo de los años, como el de "Mejor entretenimiento a bordo" en los APEX Passenger Choice Awards® de 2022 y el de "Mejor entretenimiento a bordo del mundo" de Skytrax cada año desde 2005.