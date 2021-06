Emirates ofrecerá a los viajeros deportes en directo

jueves 24 de junio de 2021 , 11:03h

Los aficionados al deporte no tendrán que preocuparse por perderse la acción cuando vuelen con Emirates este verano, tanto si siguen la retransmisión de los reprogramados Juegos Olímpicos de Verano de 2020, la Eurocopa de la UEFA 2020, u otros deportes y ligas de primera línea como Wimbledon 2021, el Open Británico, las finales de la NBA, el tour de la PGA, MotoGP y más.

Los canales Sport 24 y Sport 24 Extra de Emirates ice TV Live mostrarán los partidos de la UEFA Euro 2020, incluida la final del 11 de julio. La televisión en directo también retransmitirá los Juegos Olímpicos de 2020 reprogramados el 23 de julio en Tokio, con la participación prevista de más de 10.000 atletas que representan a 200 naciones de todo el mundo.

Emirates ha invertido de forma continuada en la actualización de sus contenidos a bordo a lo largo del año pasado, añadiendo aproximadamente 100 películas cada mes a la extensa biblioteca de contenidos en ice, además de emocionantes y exclusivos contenidos televisivos, incluyendo programas de HBO de moda como The Undoing, I Know This Much is True y Betty.

Otros aspectos destacados de la programación de ice de Emirates para el verano son:

Más de 20 ganadores y nominados de los principales premios cinematográficos de este año, como: Nomadland, The Father, Soul, Promising Young Woman y muchas más.

Documentales excepcionales como: Greta Thunberg: A year to change the world, Wild Cats of India, Life in Ten Pictures y King Otto, un documental sobre la histórica victoria de Grecia en la Eurocopa 2004.

La selección de julio en ice tiene algo para todos los gustos: Raya and the Last Dragon, French Exit, Godzilla vs Kong, Minari y The Courier.

Las películas más destacadas de agosto en ice son: A Quiet Place Part II, Wrath of Man y Mortal Kombat.

Los clientes de Emirates de todas las clases pueden disfrutar de hasta 4500 canales de programación en ice, incluidos más de 1000 canales para los más cinéfilos y 130 canales para los niños.

Sport 24 y Sport 24 Extra de IMG son los primeros y únicos canales de deportes en directo del mundo del sector aéreo y están disponibles exclusivamente en Panasonic Avionics. Los canales incluyen la cobertura exclusiva durante el vuelo de la Liga de Campeones de la UEFA, la Premier League, la NFL, la NBA, la NHL, los Grand Slams de tenis, los Majors de golf y la Ryder Cup y la NRL, entre otros.

Sport 24 emite 24 horas al día, 365 días al año, conectando a los pasajeros con más de 16 horas de contenido premium en directo cada día. Sport 24 Extra ofrece una opción adicional de los deportes más destacados, emitiendo 150 horas adicionales en directo cada mes. Más de 30 ligas deportivas mundiales diferentes, federaciones y eventos únicos se reproducirán en 2021, incluyendo los reprogramados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la UEFA EURO 2020 y la Ryder Cup. Los productos de entretenimiento a bordo y el Wi-Fi de Panasonic Avionics están disponibles en los Boeing 777 y A380 de la flota de Emirates.

Descubre qué más se emite en el sistema de entretenimiento ice de Emirates aquí.