Kaunas: escapada a la Capital Europea de la Cultura 2022

Como Lituania ya ha eliminado las restricciones de viaje pandémicas para muchos viajeros internacionales, el clima templado de primavera y la abundancia de eventos culturales hacen de Kaunas un destino tentador para disfrutar de una escapada. Además, esta primavera la localidad será un referente cultural con más de mil eventos, exposiciones de artistas de fama mundial y un espacio dedicado a los artistas ucranianos.

Kaunas, la segunda ciudad más grande de Lituania, ha sido seleccionada como Capital Europea de la Cultura 2022. Este prestigioso título ha permitido a la ciudad ampliar su agenda cultural y sorprender tanto a los residentes como a los visitantes con el siempre presente estilo Art Deco, más de 1.000 eventos, impresionantes espectáculos acuáticos y la exposición de Yoko Ono.

Los visitantes interesados en aprovechar al máximo su escapada a la ciudad de Kaunas esta primavera, pueden probar la vida cultural de la ciudad y su apasionante escena artística a través de las siguientes atracciones que no se pueden perder.

Destellos de Art Deco por toda la ciudad

Kaunas es una ciudad concebida para pasear sin límites; sus calles suponen una experiencia emocionante para cualquier viajero hambriento de arte. El giro de la ciudad al estilo Art Deco y la arquitectura modernista del período entreguerras han impregnado edificios, museos y hoteles, así como espacios residenciales e industriales. Hasta 44 obras modernistas están catalogadas como Patrimonio de la Humanidad. Los testimonios más destacados de la arquitectura modernista de entreguerras se encuentran en el Palacio Central de Correos de Kaunas, el Museo de Guerra Vytautas Magnus, el cine Romuva y el funicular Aleksotas, uno de los teleféricos más antiguos de Europa.

Los visitantes ávidos por aprender todo lo relacionado con el Art Deco, no pueden dejar de visitar el Museo Art Deco de Kaunas. Ofrece una oportunidad única de sumergirse en la arquitectura, conocer historias reales del periodo de entreguerras y admirar auténticos muebles de estilo Art Deco y Bauhaus.

Sin embargo, las delicias visuales de la ciudad no terminan en la arquitectura, ya que las calles de Kaunas están adornadas con gigantescos murales de graffiti, convirtiendo la ciudad en una impresionante galería de arte al aire libre.

Exposiciones inmersivas de Yoko Ono y Marina Abramović

Como Capital Europea de la Cultura 2022, Kaunas tiene algunas joyas intercaladas a lo largo del programa de eventos de todo el año. Por ejemplo, la famosa Yoko Ono participará con su exposición retrospectiva The Learning Garden of Freedom de enero a septiembre, con arte conceptual, spatial installations, películas experimentales y arte de performance.

Además, una de las artistas de performance más reconocidas del mundo, la serbia Marina Abramović, acudirá a Kaunas para presentar su exposición individual Memory of Being basada en su serie The Cleaner. Disponible de marzo a julio, la exposición tomará la forma de una videoinstalación, que cubrirá las obras de arte conceptual y de performance de Abramović desde 1960 hasta la fecha, su icónico Manifiesto de vida de un artista y su método creativo único.

Mito contemporáneo de Kaunas: una dosis primaveral de entretenimiento

Uno de los principales eventos enumerados en la agenda cultural de primavera de Kaunas es The Confluence, la segunda parte de la trilogía del Mito Contemporáneo de Kaunas, que reúne todos los eventos culturales (festivales, conciertos, exposiciones, iniciativas) de 2022. El evento, programado para mayo, tendrá lugar en la confluencia de los dos ríos lituanos más grandes, Neris y Nemunas, un aspecto que define a Kaunas siendo incluso considerado el lugar de nacimiento de la ciudad.

Por lo tanto, el evento no solo incluirá actuaciones impresionantes para resaltar la magia de las aguas que rodean la ciudad, sino que contará también con un espectáculo acuático, acróbatas, artistas de circo, recorridos musicales por el río y un proyecto de diseño ambiental innovador.

Por otro lado, los organizadores de todos los eventos de la Capital Europea de la Cultura 2022, también han adaptado el programa cultural para mostrar un profundo apoyo a Ucrania, afectada por la guerra, y han abierto un espacio cultural-creativo llamado CulturEUkraine en el Palacio central de correos de Kaunas, uno de los símbolos lituanos más notables del período de entreguerras. Las instalaciones, que homenajean a los artistas ucranianos, darán la bienvenida a organizaciones, comunidades y diversas iniciativas, y tendrán áreas de trabajo conjunto, zonas de terapia de arte y numerosas exposiciones.

"Queremos que el Centro sea un lugar que difunda las voces y realidades ucranianas en toda Europa. Los artistas podrán utilizar sus instalaciones para continuar con sus actividades, al mismo tiempo que se relacionan con otros artistas ucranianos y locales", declara Virginija Vitkienė, directora de Kaunas 2022. "La cultura y la creatividad han sido faros de esperanza durante los tiempos más oscuros de la historia de la humanidad, ayudando a las personas a superar todos los obstáculos y levantando el ánimo".