Premios Remarkable Venue Awards: Casa Batlló se erige como mejor monumento

jueves 20 de enero de 2022 , 08:12h

Tiqets, la plataforma cultural de entradas en línea para museos y atracciones, anuncia los siete ganadores globales de los premios Remarkable Venue Awards 2021. Los ganadores incluyen los Museos Vaticanos como el lugar más destacado de 2021 y la Casa Batlló como el mejor monumento.

Los ganadores fueron elegidos en base a los votos de más de 7.000 consumidores emitidos entre el 1 de diciembre y el 16 de enero. Se pidió a los consumidores que votaran por sus favoritos para elegir cuál de los 42 ganadores regionales del Premio Remarkable Venue Award merecía los títulos mundiales.

Los ganadores mundiales de los premios Remarkable Venue Awards 2021 son:

Mejor Monumento 2021: Casa Batlló (España)

Este premio distingue las catedrales, iglesias, castillos, palacios y monumentos históricos o icónicos mejor calificados. La Casa Batlló de Barcelona es una obra maestra arquitectónica diseñada por Antoni Gaudí.

Mejor Tesoro Escondido 2021: Velázquez Tech Museum (España)

Este premio se centra en destacar las atracciones menos conocidas y más específicas para los viajeros de todo el mundo. El Velázquez Tech Museum es una galería inmersiva inaugurada en 2020 en Madrid que muestra el arte clásico de una manera moderna.

Mejor Museo 2021: Musée Marmottan Monet (Francia)

Este premio reconoce a los museos y galerías de arte mejor calificados según las reseñas de visitantes de Tiqets en 2021. El parisino Musée Marmottan Monet posee la colección más grande del mundo de pinturas de Monet.

Lugar más destacado de 2021: Museos Vaticanos (Italia)

Este galardón premia los lugares más populares que han atraído a las mayores multitudes. Los italianos Museos Vaticanos, que acogen la Capilla Sixtina y los frescos más famosos de Miguel Ángel, junto con muchas otras obras de arte impresionantes, se han impuesto en esta categoría.

Mejor experiencia in situ 2021: Castillo de Windsor (Reino Unido)

Esta distinción reconoce los lugares mejor calificados por su experiencia en el lugar, incluida la interacción del personal y la información en el lugar. El Castillo de Windsor de Inglaterra es una de las residencias reales más famosas del Reino Unido y ofrece a los visitantes una visión incomparable de los 1000 años de historia de los monarcas del Reino Unido.

Mejor atracción 2021: Catacumbas de San Gennaro (Italia)

Este premio galardona las atracciones mejor calificadas, que incluye parques temáticos, zoológicos y acuarios. Las Catacumbas de San Gennaro son el lugar de descanso final de algunos de los santos y la nobleza más venerados de Italia: un mundo subterráneo de la historia italiana escondido bajo las calles de Nápoles.

Lugar más innovador de 2021: Paris Montparnasse Top of the City (Francia)

Este premio reconoce los lugares que encontraron formas nuevas y originales de atraer a los clientes e incluye innovaciones como iniciativas sostenibles, estrategias de marketing creativas o nuevas tecnologías implementadas. Paris Montparnasse Top of the City ofreció a los visitantes una divertida y educativa guía de realidad aumentada de la ciudad de París.

Acerca de los premios Tiqets Remarkable Venue Awards

Los premios Tiqets Remarkable Venue Awards se establecieron para reconocer y celebrar las mejores atracciones y museos en las ciudades más visitadas del mundo. Los primeros Tiqets Remarkable Venue Awards se celebraron en París en 2017.

El proceso de selección de premios

Los premios regionales de 2021, organizados en noviembre de ese año, eligieron a los ganadores en siete categorías de premios y seis mercados: Reino Unido e Irlanda, Francia, Italia, Países Bajos, España y Estados Unidos. Los ganadores regionales de Mejor Museo, Mejor Atracción, Mejor Lugar de Interés, Mejor Experiencia en el Sitio y Premio al Lugar Más Extraordinario fueron seleccionados en base a las reseñas de los clientes en Tiqets.com. Los premios basados ​​en aplicaciones, Best Hidden Gem y Most Innovative place, fueron seleccionados por un panel de expertos de la industria. Todos los ganadores de los premios regionales ingresaron automáticamente en la competencia basada en votaciones para ganar el título de Ganador mundial en su categoría.