Un plan dulce para Semana Santa en el Oporto Festival del Chocolate de WOW

martes 05 de abril de 2022 , 10:13h

World of Wine, en Vila Nova de Gaia, acogerá diferentes actividades relacionadas con el chocolate durante la Semana Santa: desde un mercado dedicado exclusivamente al chocolate con la participación de varias marcas, hasta exposiciones y talleres. El programa arranca el día 9 de abril con actividades para toda la familia, aprovechando las vacaciones de los niños.

La palabra "chocolate" capta inmediatamente la atención de niños y adultos, y esta Semana Santa será el auténtico protagonista en WOW. El barrio cultural de Vila Nova de Gaia, en Oporto, ofrecerá actividades, talleres y mucho chocolate en sus distintos espacios. La Plaza Central contará con un Huevo de Pascua gigante y un mercado con diferentes marcas de chocolate.

El Museo del Chocolate (The Chocolate Story) será uno de los espacios en los que se podrá realizar, de forma excepcional, una visita guiada con cuatro momentos de degustación. El "Grand Tour del Chocolate" dará a conocer el Xocolatl, la bebida azteca hecha con cacao que enamoró a los primeros europeos que llegaron a México. El visitante podrá viajar en el tiempo degustando la receta de la primera tableta de chocolate y terminando el recorrido disfrutando de Vinte Vinte, la marca de chocolate de WOW.

De cara a las vacaciones de Semana Santa, WOW ha creado una agenda con diferentes talleres. Los más pequeños darán rienda suelta a su imaginación en Chocolatinhos de Pascua, donde podrán elaborar su propio chocolate. Los más mayores, por su parte, podrán disfrutar de talleres de degustación de chocolate y de maridaje de chocolate con vino de Oporto.

Del 11 al 16 de abril, entre las 10:00 y las 12:00, todos los niños que visiten los museos podrán participar en el juego de la “Caza del Huevo”. Para ganar, tienen que descubrir, a lo largo de la exposición, las respuestas a un enigmático cuestionario. Además, todos los que compren una entrada a uno de los museos recibirán una chocolatina con la que optarán a recibir un Billete de Oro. Los afortunados que se topen con el billete, ganarán una visita exclusiva al Museo y a la Fábrica de Chocolate acompañados por el Maestro Chocolatero.

El fin de semana de Pascua tendrá un programa reforzado

Del 14 al 16 de abril, las actividades del Festival del Chocolate se multiplicarán en las instalaciones de WOW. El centro de atención será el Lemon Plaza, un espacio que estará adornado con chocolate para dar la bienvenida al visitante. Aquí se encontrará un mercado con varias marcas de chocolate, en el que se podrán hacer compras de dulces de Pascua: tabletas, huevos de Pascua, conejos, almendras, licores, cervezas y mucho más. También se celebrarán Showcookings gratuitos dedicados al chocolate.

Entre el jueves 14 y el domingo 17, la Semana Santa también se celebrará en las mesas de los diferentes restaurantes WOW con diversos menús temáticos.

En el exterior, la impresionante Plaza Central se vestirá con nuevos colores y figuras. Además del Huevo de Pascua de 2,5 metros de altura, habrá un Conejo de Pascua que repartirá chocolatinas y una Casa de Chocolate con talleres de decoración de huevos y pintura facial, para todos los niños que visiten uno de los museos.

FESTIVAL DEL CHOCOLATE - ACTIVIDADES Y HORARIOS EN LOS MUSEOS

Chocolate Grand Tour

Ubicación: The Chocolate Story (Museo del Chocolate)

Fecha: del 9 al 17 de abril

Horario: 11h00

Taller de Degustación de Chocolate

Ubicación: The Chocolate Story (Museo del Chocolate)

Fecha: del 9 al 17 de abril

Horario: 17h30 y 18h30

Taller de maridaje de chocolate y vino de Oporto

Ubicación: The Chocolate Story (Museo del Chocolate)

Fecha: del 9 al 17 de abril

Horario: 17h30 y 18h30

Taller de maridaje de chocolate y vino

Ubicación: The Wine School (Escuela del Vino)

Fecha: del 9 al 16 de abril

Horario: 17h30 y 18h30

Taller de "Chocolatinhos de Pascua".

Ubicación: The Chocolate Story (Museo del Chocolate)

Fecha: del 9 al 17 de abril

Horario: 12h00 y 15h30

Caza del huevo

Ubicación: Todos los Museos de WOW (The Chocolate Story; The Wine Experience; Pink Palace; La Región de Oporto a través de los tiempos; The Bridge Collection; Planeta Corcho; Museo de la Moda y los Tejidos de Oporto)

Fecha: del 11 al 16 de abril

Horario: de 10h00 a 12h00

Billete de oro

Ubicación: todos los Museos de WOW (The Chocolate Story; The Wine Experience; Pink Palace; La Región de Oporto a través de los tiempos; The Bridge Collection; Planeta Corcho; Museo de la Moda y los Tejidos de Oporto)

Fecha: del 11 al 15 de abril

Horario: de 14h00 a 15h00

Cuentos infantiles

Ubicación: todos los Museos de WOW (The Chocolate Story; The Wine Experience; Pink Palace; La Región de Oporto a través de los tiempos; The Bridge Collection; Planeta Corcho; Museo de la Moda y los Tejidos de Oporto)

Fecha: 16 de abril

Horario: 11h00; 15h00; 17h00

Talleres infantiles: pintura de huevos y pintura facial

Ubicación: Plaza Central

Fecha: 14, 15 y 16 de abril

Horario: de 11h00 a 14h00; de 15h00 a 19h00