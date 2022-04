Las ilustradoras de Taiwán, Fang Ruei-yi y Liu Chien-fan, destacan en Festival MoCCA 2022

miércoles 13 de abril de 2022 , 08:39h

Las ilustradoras de Taiwán Fang Ruei-yi y Liu Chien-fan destacaron en el Festival de las Artes MoCCA 2022.

Fang y Liu estaban entre los más de 500 creadores que participaron en la edición de este año de dicho prestigioso festival en la ciudad de Nueva York. Del 2 al 3 de abril, el evento incluyó conferencias en vivo, paneles de discusión y sesiones de firmas de artistas.

Love is Plastic (El amor es plástico) de Liu recibió el premio Best of Show (lo mejor del show). Por otra parte, la antología BO_ING COMIX coeditada por Fang y Liu, también fue bien recibida por el público estadounidense, y las copias de esta se agotaron en dos días.

Este último trabajo fue concebido después de que Fang y Liu se conocieran en el Festival Internacional de Cómics de Angulema de 2018. Además de las obras de las dos artistas, dicha antología incluye piezas de una variedad de estilos de otros artistas e ilustradores de Taiwán.

El volumen inaugural de la citada antología presentó las obras de artistas como Tseng Yao-ching, Wei Middag y XUE, y hasta el momento se han publicado un total de cinco volúmenes.

Organizado por la Sociedad de Ilustradores con sede en Nueva York, el Festival de las Artes MoCCA es un evento multimedia de dos días y supone el festival de historietas y dibujos animados más grande de Manhattan, atrayendo a más de 7.000 visitantes cada año.