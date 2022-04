Madrid quiere incrementar el turismo de reuniones que compense la huella de carbono

lunes 18 de abril de 2022 , 09:35h

El Ayuntamiento de Madrid redobla su apuesta por los eventos profesionales del sector MICE (reuniones, congresos, convenciones y exhibiciones, por sus siglas en inglés) que dejen una huella social y medioambiental positiva en la ciudad. A través de Madrid Convention Bureau (MCB), la ciudad comienza a acoger eventos como Madrid Business Meetings, un encuentro ejemplar desde el punto de vista de la sostenibilidad y el legado. Su planificación y desarrollo se ha realizado con ayuda de PLUS (Platform for Legacy with Us), una plataforma digital pionera en España y puesta en marcha por el MCB que asiste a los organizadores para realizar una gestión eficiente y responsable de su evento, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Madrid Business Meetings ha limitado el uso de vehículos contaminantes en el programa, ha empleado cero plásticos de un solo uso y productos de mercado y kilómetro cero para los servicios de catering, ha priorizado la utilización de luz y ventilación natural, ha ofrecido solo contenidos digitales (‘sin papeles es mejor’) y ha comunicado públicamente a los participantes las medidas sostenibles llevadas a cabo en el encuentro, además de otras medidas relacionadas con la igualdad de género.

En el desarrollo de ese propósito del Madrid Convention Bureau por promover la generación de un impacto positivo en la ciudad por parte del turismo de reuniones madrileño, los participantes de Madrid Business Meetings han desarrollado un proyecto de legado vinculado al medioambiente. Se trata de la construcción de un ecosistema de insectos en la Casa de Campo y la plantación de 60 plantas de especies aromáticas autóctonas que favorecerá la polinización en el entorno y la proliferación, a medio y largo plazo, de más plantas en la zona. La actividad, a la que ha asistido la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, se ha llevado a cabo en el histórico espacio de la Huerta de la Partida y se ha desarrollado en colaboración con la Fundación For a Better World, que ha impartido una charla sobre cambio climático en el entorno de la ciudad.

Madrid Business Meetings, el salón profesional organizado por primera vez en Madrid por la empresa francesa Meet & Com, va a generar más de 500 reuniones de trabajo entre los representantes del sector turístico local y los procedentes de Francia, uno de los principales emisores de turismo extranjero para la capital en este segmento, con una cuota de mercado del 17 %, según el estudio de Mercado de reuniones 2019 del MCB en colaboración con Madison Market Research. Incluye un programa de actividades para explorar la ciudad y sus propuestas únicas, desde las gastronómicas a las culturales o las relacionadas con la tradición.

Eventos presenciales

Además de convenciones, congresos y viajes de incentivos, el Área Delegada de Turismo, a través de MCB, va a respaldar en este 2022 la celebración en la capital de más de una decena de salones profesionales como Madrid Business Meetings. Madrid Convention Bureau integró en 2019 los salones profesionales en su estrategia promocional para seguir impulsando su imagen en el turismo de reuniones a nivel internacional y este año incrementa notablemente estos eventos en su plan de acción mediante una apuesta por formatos más adaptados a la demanda de este segmento turístico.