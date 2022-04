Cascáis un destino paradisiaco para teletrabajar

miércoles 27 de abril de 2022 , 20:50h

Cascáis, el encanto de la costa atlántica, también conocida como la "Riviera Portuguesa” invita a trabajadores remotos y nómadas digitales de todo el mundo para celebrar su próxima reunión a distancia con el Océano Atlántico como telón de fondo.

Con una comunidad internacional ya bien establecida desde hace años en Cascáis, la ciudad ha abierto las puertas a varios espacios de coworking que, junto a su proximidad a la capital y los más de 300 días de sol al año, hacen de Cascáis la invitación perfecta para el trabajo a distancia.

Cascáis está demostrando al mundo que el teletrabajo es mucho más que las videollamadas, las mini oficinas de una sola habitación o un código de vestimenta monótono todos los días.

La nueva campaña "It Works For You", promovida por la Asociación de Turismo de Cascáis, en colaboración con DNA Cascáis, trata del teletrabajo combinado con el ocio y un estilo de vida. A través de esta campaña, Cascáis invita a todos los nómadas digitales que buscan un destino al aire libre para disfrutar de las condiciones "mágicas" para trabajar y de un estilo de vida que equilibra el trabajo con una sensación constante de vacaciones (workation=trabajo+vacaciones).

Cascáis, el mejor lugar para vivir un día o toda la vida, es un refugio de mar y montaña, un entorno relajante para la creatividad y la productividad, con 30 kilómetros de costa a costa y más de 300 días de sol al año. "El encanto de la costa atlántica", conocido por su deliciosa gastronomía y una fantástica mezcla de naturaleza, actividades de aventura y atracciones culturales, es el mejor lugar para convertir el trabajo en la motivación diaria.

Con una creciente comunidad de nómadas digitales y una ubicación privilegiada, junto con la oferta de espacios de coworking, llevan al destino portugués a reunir todo el potencial para el trabajo del futuro.

Cascáis ha acogido cada vez más nómadas digitales y ha apoyado a esta comunidad para crear empresas y ampliar negocios a través de la agencia DNA Cascáis.