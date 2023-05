Lisboa, un destino de vacaciones perfecto para cualquier época del año

viernes 26 de mayo de 2023 , 08:10h

Lisboa se presenta como un destino de vacaciones perfecto para cualquier época del año, pero, muy especialmente, para los meses de verano. Pueblos costeros con impresionantes playas, exuberantes parques naturales, un amplio patrimonio histórico-cultural y una interesante agenda de eventos son solo algunos de los reclamos turísticos para todo tipo de viajeros.

Las playas de Arrábida, al sur del centro de Lisboa, son las zonas más frecuentadas por los que buscan unas vacaciones playeras. Sus aguas calmadas son ideales para tomar el sol y refrescarse durante la temporada estival, pero también para practicar deportes acuáticos como buceo, surf, windsurf o kitesurf. Las de Cascais no se quedan atrás, siendo fácilmente accesibles gracias a las excelentes conexiones de transporte público desde el centro de Lisboa.

Aquellos que prefieran centrar su viaje a Lisboa en el ámbito histórico y cultural, pueden visitar una gran lista de atractivos. Nadie puede perderse el centro interpretativo Lisboa Story Centre, que cuenta la historia de la ciudad de forma totalmente interactiva; el Convento do Carmo, antiguo templo gótico destruido tras el terremoto de 1755; el Museu Nacional do Azulejo y el Museu do Fado, símbolos de la identidad lusa; y, entre muchos otros, el barrio de Belém, con su Mosteiro dos Jerónimos y la Torre de Belém.

Además, desde el centro de Lisboa se pueden realizar múltiples excursiones culturales, entre las que destaca la de Sintra, villa con mucho encanto ubicada en la Serra de Sintra, que alberga sitios imperdibles. También está el Parque Natural de Sintra-Cascáis, uno de los recorridos imprescindibles para hacer en Lisboa -ya sea en coche, en moto, en bicicleta o autobús-, donde el océano Atlántico y su inmensa fuerza son protagonistas, cuyos vientos dan forma al paisaje de dunas de la playa y pasan entre los árboles de las montañas.

Para disfrutar de la naturaleza infinita, una de las grandes recomendaciones es la Reserva Natural do Estuário do Tejo, la zona húmeda más grande del país y uno de los humedales más importantes de toda Europa. Constituye el escenario perfecto para los amantes de la observación de aves. Por su parte, el Parque Natural da Arrábida es uno de los parajes naturales más espectaculares de Portugal, donde se pueden realizar multitud de actividades como senderismo y escalada.

También es posible encontrar muchas zonas verdes y jardines variados en la ciudad de Lisboa: el Parque Forestal de Monsanto, con 900 hectáreas de verde, ideal para hacer rutas en bicicleta; el Jardim Botânico da Ajuda, de espectacular belleza; el Jardim da Estrela, perfecto para hacer actividades en familia; y, entre otros, el Parque Tejo en el Parque das Nações.

Asimismo, la completa agenda cultural y de ocio de Lisboa es otro de sus grandes reclamos turísticos, especialmente en verano. Durante junio, nadie puede perderse la interesante programación de las Festas de Lisboa en honor a San António, el patrón popular de Lisboa, con desfiles, conciertos, arraiais, etc.

Los amantes de la música, disfrutarán como nunca en la temporada estival, repleta de festivales de música, algunos reconocidos internacionalmente y todos con una fantástica programación,