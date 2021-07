Los nuevos planes del hotel The Oitavos para este verano

viernes 30 de julio de 2021 , 10:33h

El descanso veraniego debe comprender tres básicos fundamentales: esparcimiento, gastronomía y una dosis de “aventura”. El hotel The Oitavos 5*, localizado en el Parque Natural Sintra-Cascáis, a orillas de Atlántico y a escasos 20 minutos del centro de Lisboa, ha diseñados dos experiencias completas para que sus huéspedes puedan sacar el máximo partido a unos días de vacaciones en un entorno tan único como el de la Quinta da Marinha, donde se ubica. Stay & Board y Stay & Dine, dos paquetes pensados para los amantes de la buena vida. El primero de ellos incluye un recorrido en barco por la costa de Cascais, con padel-surf y un delicioso picnic a bordo elaborado por el chef Cyrill Devilliers. Para aquellos que prefieran quedarse en tierra sin perderse las delicias gastronómicas del hotel, Stay and Dine, es la opción perfecta para degustar la espectacular gastronomía del alojamiento, con una cena con menú de autor y un postre elaborados por el famoso chef pastelero Joaquim Sousa. Ambas experiencias incluyen estancia en loft superior de más de 60m2 com balcón privado y vistas al campo de golf o al océano. Todo ello, con las máximas garantías de higiene y seguridad frente a la COVID.

Stay & Board

Para comenzar esta aventura se traslada a los huéspedes desde The Oitavos hasta el puerto de Cascáis, en un transfer facilitado por el hotel. Marina Cascáis es el puerto deportivo de la ciudad que ejerce de sede para las principales regatas internacionales y se encuentra en una localización única, guardado por el majestuoso Faro de Santa Marta, aquí se embarcará en el lujoso yate dando comienzo a la travesía, dejando la costa portuguesa a babor y adentrándose en el océano en dirección a Lisboa, donde realizará una parada en la desembocadura del río Tajo. Seguidamente, el viaje continúa de vuelta hacía Marina Cascáis, en un trayecto en total dura 4 horas, en las que poder disfrutar de las majestuosas vistas que ofrece la costa portuguesa y el Atlántico. Asimismo, The Oitavos se ha encargado de cuidar todos los detalles posibles para hacer de esta una experiencia única y memorable, proporcionando entretenimiento deportivo como son las tablas y remos para realizar paddle surf y un menú refrescante, a la par que lujoso, en formato picnic hecho para disfrutar en la cubierta del barco.

Para los amantes de la gastronomía, el hotel pone a disposición de los clientes una suculenta propuesta de Picnic Premium, un menú especialmente diseñado y supervisado por el afamado Chef Cyril Devilliers. Los platos creados para esta experiencia, en total 4 recetas únicas, poseen un claro protagonista, el mar. Se comienza con un entrante constituido por una Ensalada de Tabulé de gambas con couscous, verduras y camarón desmenuzado; una tarrina de paté y pan para compartir; y ensalada de tomates orgánicos. El plato principal es una ligera ensaladilla rusa compuesta a elegir entre pescado fresco o pollo, según preferencia de los clientes. A continuación el queso del día, seleccionado por el chef para obtener la perfecta combinación de sabores con los platos del menú y como postre una tarrina de fresas con salsa mascarpone y vainilla, todo acompañado por un vino espumoso, haciéndolo un menú inolvidable que disfrutar en un enclave único.

La costa de Cascáis es famosa por la calidad de sus olas y su oferta de surf, por eso The Oitavos ofrece la posibilidad de realizar Paddle Surf en el plan Stay & Board, en el que se proporcionan tablas y remos para disfrutar este deporte en pleno océano Atlántico.

A su vez The Oitavos brinda la oportunidad de aprender surf, mediante cursos instruidos por el campeón nacional portugués, Rubén Gonzalez, que según el nivel de los surfistas recomienda, acompaña e instruye en diversas playas, por una parte la playa del Guincho, con su fuerte oleaje es perfecta para surfistas avanzados y profesionales, mientras que para aquellos que están comenzando en este deporte existen playas más tranquilas como la playa de Carcavelos.

El paquete Stay & Board también incluye 2 noches de estancia en un loft superior, sala de estar y balcón privado, en el que disfrutar de las espectaculares vistas al océano, el Parque Natural Cascais-Sintra y las dunas de Oitavos Dunes. Incluye cancelación gratuita hasta 5 días antes del viaje y desayuno buffet.

Stay & Dine

Este plan ha sido creado especialmente para los amantes de la gastronomía que, además de disfrutar del entorno, también quieran degustar los sabores propios de la tierra con el toque de vanguardia del chef Cyrill Devilliers en una exquisita cena con entrante, plato principal y postre, éste último elaborado por las manos del maese pastelero Jaoquim Sousa, autor de la “Flor de chocolate”, el postre más demandado del hotel. Stay & Dine incluye estancia en loft superior u cancelación gratuita hasta 5 días antes de la reserva.