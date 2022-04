Valencia y otros dos destinos españoles, ofrecen una cena en el parlamento alemán

jueves 28 de abril de 2022 , 09:05h

De la mano de la Embajada española en Alemania, Saborea España ha convocado a Valencia, y otros dos destinos patrios, a ofrecer una cena con motivo de un encuentro que el parlamento alemán organiza cada año con un país invitado.

La chef Begoña Rodrigo, del Restaurante La Salita, junto a Ricardo Martínez Vázquez, embajador de España en Alemania.

El parlamento alemán ha abierto sus puertas a la cocina y gastronomía valenciana en una recepción celebrada hoy para 350 miembros de la Asociación Parlamentaria Alemana, entre ellos miembros del parlamento alemán, diputados del Parlamento Europeo y parlamentarios de los distintos Länder. La invitación hasta el Bundestag ha llegado de la mano de la Embajada española en Alemania que, junto a Saborea España, ha congregado a tres destinos españoles: Valencia, Tenerife y Lanzarote para celebrar un encuentro con la cocina y producto español.

Un viaje a la capital del Turia

En esta invitación tan especial, la ciudad de Valencia se ha presentado como destino gastronómico gracias a la excelencia de su producto de calidad, sostenible y de kilómetro cero.

Los parlamentarios han podido degustar un menú creado por la chef Begoña Rodrigo, del restaurante La Salita, con una estrella Michelin. A través de 5 platos, elaborados con productos traídos desde la ciudad hasta Berlín, los invitados han podido viajar hasta diferentes puntos de tierra valenciana.

Primero han saboreado una coca de aceite con tartar de encurtidos y salazones, plato frío que combinaba pescado con verduras de la huerta valenciana. En segundo lugar, all i pebre de anguila ahumada con perlas, un plato muy tradicional que proviene de la Albufera. El tercer bocado ha sido una carbonara de chirivía con queso patamulo DO Valencia. En esta cita no ha podido faltar el producto más conocido de las tierras valencianas, el arroz, para esta ocasión se ha servido meloso con pato, setas y embutido de Xirivella, un municipio vecino a escasos kilómetros de la capital del Turia. Para finalizar este banquete, los invitados han podido degustar un postre basado en cítricos: naranja, mandarina y limón.