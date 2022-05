Carnaval y Himkok llegan a la coctelería Salmon Guru

lunes 23 de mayo de 2022 , 09:03h

Dos pesos pesados del mundo de la coctelería pisarán las tablas de otro gran escenario como es Salmon Guru para acercar las propuestas más rompedoras de la mixología actual a los paladares más atrevidos de la capital. Carnaval y Himkok, llegados desde Lima y Oslo respectivamente, se apuntan a la cita que cada mes prepara Diego Cabrera junto a su equipo en Salmon Guru: las sesiones de guest bartending conocidas bajo el nombre de The Reunion. Este templo de referencia actúa cada mes como embajador de la coctelería nacional e internacional, cediendo sus barras a los bares más reconocidos y con más proyección tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El privilegio de disfrutar de las grandes coctelerías internacionales en Madrid, solamente por un día, ¡solamente en Salmon Guru.

En The Reunion, el barman argentino vuelve a poner Madrid a la vanguardia en cuanto a experiencias únicas en torno a la coctelería y la gastronomía. No hay mejor embajador que quien abre las puertas de su casa para que otros tengan la oportunidad de saborear la riqueza mixológica que esconde cada rincón del planeta. Diego Cabrera, artífice de Salmon Guru y responsable de la misma junto con sus socios Ricardo García y Gustavo Dipasquale, programa un lunes al mes estas atractivas visitas que se presentan como una oportunidad única de saborear algunas de las creaciones más vanguardistas y osadas del mundo de la coctelería.

Aquellos que se acerquen hasta Salmon Guru el próximo lunes 30, a partir de las 20 h, disfrutarán de las mejores propuestas llegadas directamente desde Lima y Oslo, con las que sumergirse en una auténtica experiencia multisensorial. Como ya es habitual, durante este evento no se ofrecerá la carta propia de Salmon Guru, ya que la coctelería sirve como un punto de encuentro para los bares invitados, que ocuparán las dos barras del local. El acceso al evento será por orden de llegada.

CARNAVAL, VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO

En plena ciudad de Lima encontramos Carnaval: un bar de coctelería conceptual y clásica que busca crear experiencias a través del servicio de los cocteles cambiando las reglas del juego. Nació con los viajes por el mundo y las vivencias de Aarón Díaz, chef y cabeza creativa del establecimiento. Durante siete largos años fue madurando este proyecto, el mismo tiempo que tardó en formar al equipo, que comparte su misma pasión y visión. «Este bar es la historia de alguien que viajó por todo el mundo, que tomó todo, que conoció y trabajó en todos los bares posibles. Es una historia de vida, de lo que comí y bebí», apunta Díaz. Desde sus inicios, han sido disruptivos en creaciones, servicio, manera de pensar y presentación de los cócteles, siempre buscando el factor sorpresa. Como nota distintiva, para ellos el hielo no es solo un ingrediente, es el alma del cóctel. Por eso tiene su propio espacio: The Ice Room, único en Latinoamérica, estrictamente diseñado para crear y producir hielo bajo los más altos estándares y procesos de calidad, utilizando un sistema de osmosis inversa. El equipo de Ice Chefs está dedicado a la investigación del hielo y sus aplicaciones para la coctelería y gastronomía. La carta está compuesta, por supuesto, por esos cócteles que te llevan a viajar de un trago a la otra punta del mundo, pero también por grandes clásicos como el Manhattan o el Clover Club. La experiencia vital y profesional de Aaron marca el son de este Carnaval y son sus sueños los que hacen que lidere con tanto talento a todo el equipo. Unos sueños que le llevaron a conseguir, entre otros premios, el puesto número 13 en la prestigiosa lista de los World´s 50 Best Bars en el año 2019. «Para mí la palabra carnaval significa fiesta, libertad, música, armonía, colores, celebración, felicidad, el sonido de copas al chocar y el patrimonio cultural de un determinado grupo o lugar que he conocido a lo largo de mi experiencia de vida. Este bar es una fiesta de cócteles. Es un carnaval», cuenta Aarón Díaz.

HIMKOK, EL SENTIR NORUEGO

Sebastian Sandvik nació en Noruega y es el actual head bartender de Himkok. (Oslo). Se inspira en sus clientes y en la constante evolución de la hostelería, en el aspecto creativo y en la exploración de sabores para conseguir captar toda la esencia de estas tierras nórdicas. Con el foco puesto en los valores y la formación, se ha convertido en el perfecto embajador de la cultura de la bebida noruega. Y es que Himkok trata justo de eso, de encarnar la cultura noruega a través de los cócteles y los licores destilados, manteniéndose fiel a la naturaleza que lo rodea. Himkok, que significa "destilado en casa", es también una destilería. Una destilería en pleno funcionamiento, que produce Aquavit, Gin y Vodka, y que le permite a Himkok, como bar, crear bebidas y productos con un sabor nórdico puro a través de una producción sostenible y empírica. Auténtica alquimia que se vio recompensada en 2017 cuando entró en la lista World’s 50 Best Bars.

La destilería está equipada con un alambique híbrido de 180 litros hecho a medida, que produce principalmente Aquavit noruego, pero también se centra en gin y vodka. El más desconocido para la mayoría de los mortales es el Aquavit, un licor escandinavo producido en Noruega, Suecia y Dinamarca con una amplia variedad de sabores y aromas. Esta destilería, al centrarse, sobre todo, en bebidas espirituosas botánicas, les permite mantener una estrecha colaboración con los clientes para personalizar las bebidas según sus deseos y necesidades. La destilería trabaja de manera muy directa con el equipo de Himkok para crear sabores únicos y emocionantes que se puedan usar en cócteles, brindando a los clientes una verdadera experiencia noruega.