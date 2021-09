Los mejores bartenders internacionales visitan Guru Lab en Madrid

miércoles 01 de septiembre de 2021 , 10:30h

Galardonada con prestigiosos reconocimientos, la atrevida y loca coctelería Salmon Guru ha logrado posicionar Madrid dentro del circuito coctelero internacional gracias a una propuesta absolutamente única, que surge de la creatividad y la experiencia de su equipo, cuyos integrantes se hacen llamar Salmonetes.

Del mismo modo que la capital es el escaparate de las tendencias que imperan en nuestro país, Diego Cabrera, artífice de la firma y responsable de la misma junto con sus socios Ricardo García y Gustavo Dipasqueale, está decidido a que su buque insignia haga lo mismo en lo que respecta a mixología. Por ello, de cara al segundo semestre de 2021 —año que ha sido una suma de festejos para Salmon Guru, que encuentra su punto óptimo de madurez—, renueva su programa de exclusivas experiencias en torno a la coctelería y la gastronomía y recibirá, de septiembre a noviembre, a algunos de los mejores bartenders del mundo. «Hemos demostrado que no solo seguimos activos sino más vivos que nunca, y estoy impaciente por volver a ver a amigos y compañeros de profesión», asegura Diego.

Estas sesiones arrancaron con la participación a finales de mayo de los barceloneses Two Schmucks, de Moe Aljaff y Paradiso, de Giacomo Giannotti, y en julio de José Luis León, de la licorería mexicana Limantour. Todas tienen lugar en Guru Lab —laboratorio I+D creativo donde Diego desarrolla las nuevas propuestas de todas sus líneas de negocio— y adoptan un formato de pop up, con el objetivo de recrear el espíritu de los propios locales y sus cócteles más emblemáticos, así como de compartir vivencias, conceptos creativos y adelantos de sus nuevas cartas. «Madrid vuelve a estar a tope, recuperando el ritmo de siempre, eso es indudable».

UNA AGENDA IRREPETIBLE

El mes de septiembre (del 7 al 9) se estrenará con la visita de Jad Ballout, quien ha reinventado el panorama mixológico en Beirut con su proyecto Dead End Paradise, un local ubicado en un callejón sin salida de la capital de Líbano, cuya apertura no estuvo exenta de dificultades que ha ido superando al más puro estilo Salmon; lo apoteósico de su propuesta se contrarresta con una alegre carta de cócteles de inspiración Tiki. A finales de mes, los días 27 y 28, Salmon Guru dará la bienvenida al francés Jean Trinh, fundador de Alquímico (Cartagena de Indias, Colombia), un concepto muy experimental que traslada la alquimia, ese antiguo arte por el que se transforman los procesos naturales a fin de mejorar la materia, a la cultura local y al uso de ingredientes y técnicas tradicionales colombianas. Fue elegido bar sostenible del mundo en 2020.

En octubre, del 5 al 7, es el turno de Vassilis Kyritsis, al frente de The Clumsies, coctelería ateniense concebida como un hogar desde el punto de vista estético, y de Andrei Korystov (del 19 al 21), propietario de Do not Disturb, gastrobar moscovita que combina tragos vanguardistas con cocina típicamente rusa. Finalmente, las dos jornadas de noviembre se consagran a la participación el día 4 de Jorge Álvarez Conde, propietario de Overall, restaurante-taller de coctelería que ha revolucionado el tranquilo pueblo ibicenco de Santa Gertrudis, y de Erk Potur, creador de Himkok Storgata Destolleri, toda una institución en Oslo fundada para encarnar el carácter noruego y lo inaccesible de sus parajes naturales a través de su propuesta de coctelería y de sus destilados de elaboración propia y sostenible, entre los que se encuentran un vodka y una ginebra.