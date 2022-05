Destinos para realizar un viaje a la infancia

A medida que nos hacemos mayores, entendemos por qué Peter Pan quería seguir siendo un niño. Kiwi.com, la empresa de tecnología de viajes online, invita a hacer un viaje retrospectivo este verano a través de las series que marcaron la infancia de la generación millennial.

Kim Possible (Denver, Colorado)

Si algo nos enseñó Disney Channel es que cualquier adolescente puede compaginar una doble vida. En el caso de Kim Possible, logra salvar la ciudad de Denver manteniendo su anonimato y, al mismo tiempo, sacarse los estudios con sobresaliente.

En la ciudad natal de Kim, el arte no solo se encuentra en los museos, sino que también invade sus calles. El Distrito Artístico de Santa Fe cuenta con más de 30 galerías de arte, en las cuales se puede compartir la pasión por el arte contemporáneo, tradicional y emergente con artistas locales y percibir la cultura mexicana del vecindario en cada esquina. Por otro lado, el distrito artístico de River North, conocido como “RiNo”, cuenta con una mezcla de negocios creativos que van desde diseñadores y fabricantes de muebles, hasta destiladores y cerveceros artesanales. A fin de entender las raíces ancestrales de Colorado, una visita obligada es al Parque Nacional Mesa Verde, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, o el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, el favorito de los senderistas. ​​

Jimmy Neutron (Retroville, Texas)

Alemania tiene a Albert Einstein, Reino Unido, a Stephen Hawking, y Dallas, a Jimmy Neutron. Este genio texano de 11 años vive en la ciudad ficticia de Retroville y se dedica a crear inventos extravagantes que, lejos de hacerle la vida más fácil, le traen más problemas.

Hablando de construir cosas inimaginables, nada mejor que dejar volar la imaginación en Legoland o sacar el niño que llevamos dentro en el parque temático Six Flags Over Texas, que cuenta con más de 100 atracciones y espectáculos para divertirse a lo grande. Incluso se pueden abrazar estatuas de osos de peluche en el parque de Highland o dar un paseo por el colorido distrito Deep Ellum, donde ​​conviven arte, música y creatividad.

Los Rugrats (California)

Quien diga que los bebés son aburridos es que no ha visto esta serie… La buena noticia es que las aventuras de Tommy, Chuckie, Angelica, Phil y Lil han vuelto a las pantallas con una nueva versión en 3D. El remake, a cargo de Paramount+, disponible por el momento únicamente en Estados Unidos, se centra en cómo los bebés se lanzan a explorar el mundo más allá de su punto de vista.

Algunos planes para hacer en California este verano van desde surfear en Venice Beach; resguardarse del sol bajo la sombra de las secuoyas gigantes del Parque Nacional; darse un chapuzón en el lago Tahoe; hasta admirar la naturaleza de los jardines botánicos en Huntington.

Totally Spies (Beverly Hills)

Totally Spies se basa en la vida de tres amigas de Beverly Hills que no pueden ser más distintas (y no solo por el color de pelo). Clover es la pija, Alex es la deportista y Sam, la intelectual. Pero tienen algo en común: trabajan para una agencia secreta llamada WOOPH, que les proporciona todo tipo de artilugios para salvar el mundo.

Lo que no es ningún secreto es que en Los Ángeles uno puede sentirse como una auténtica estrella de cine. Por ejemplo, yendo de compras a lo “Pretty Woman” por la lujosa calle comercial de Rodeo Drive o dejándose mimar en Tomoko Spa, donde acuden celebrities de la talla de Gwyneth Paltrow y Jessica Alba. Pero no todas las estrellas se ven en el Observatorio Griffith, así que para los más cinéfilos es más que recomendable reservar un tour guiado por las mansiones de famosos o por los platós de películas y series míticas, como Friends.

Heidi (Suiza)

¿Quién no ha soñado alguna vez con columpiarse en las nubes como Heidi? La novela de Johanna Spyri está inspirada en el pueblo suizo de Maienfeld, en el que todo recuerda a la protagonista e incluso se puede visitar la casa de la pequeña huérfana.

Otras visitas recomendadas en Zúrich son fotografiar la colorida avenida de los paraguas en el distrito 5; subir a la colina de Lindenhof para contemplar las vistas desde el mirador; dar un paseo en barco por su lago en forma de plátano; hacer una excursión en tren hasta las cataratas del Rin —el salto de agua más grande de Europa Central— o a bordo del histórico tren cremallera Dolderbahn para darse un baño en la piscina del lujoso hotel Dolder.

Las aventuras de Tintín (Bélgica)

El reportero más famoso del mundo, acompañado de su fiel perro Milú, ha marcado a muchas generaciones de lectores. Hergé, su creador, trabajó en Bruselas. De ahí que se pueda seguir la estela del entrañable Tintín por las calles y edificios de la capital belga.

De hecho, una de las actividades favoritas para hacer en Bélgica es la ruta del cómic, que comenzó en 1991 con el objetivo de rehabilitar algunos muros en mal estado. Actualmente, hay más de 60 murales que se van ampliando y renovando con el tiempo. Como cada quincena de agosto, la plaza central se adorna con una alfombra de más de 100.000 flores y, por la noche, se puede disfrutar de un espectáculo de luz y sonido.

Pippi Calzaslargas (Suecia)

Se podría decir que la pelirroja de dos trenzas más famosa de todos los tiempos ha sido la envidia de muchos niños: con tan solo 9 años, Pippi es independiente y completamente autosuficiente, nadie le dice cómo ha de vestir ni cómo debe comportarse.

Una ruta ideal para las familias comienza en Estocolmo, donde se puede visitar Junibacken, el museo dedicado a la literatura infantil sueca. En Vimmerby, la ciudad natal de la autora Astrid Lindgren, hay un parque temático que recrea los escenarios de sus cuentos. En la ciudad medieval de Visby, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, se pueden recorrer las calles por las que se rodó la serie. Además, en el parque temático de Kneippbyn, a solo 7 minutos de Visby, se puede visitar Villa Villekulla, la auténtica y colorida casa de Pippi.

Marco (Italia)

“En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco en una humilde morada…”. Si bien esta nostálgica canción infantil parece inspirarse en la introducción de El Quijote, en realidad se sabe a qué parte de Italia hace referencia. La serie narra la historia de Marco, un niño que emprende un largo viaje desde Génova hasta Argentina para buscar a su madre.

Quizá ese famoso puerto fuera el de Boccadesse, un encantador pueblo pesquero repleto de casitas de colores. Aunque la belleza de Génova se aprecia mejor desde el mirador Spianata Castelletto, una terraza suspendida sobre el centro histórico que ofrece unas impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y del puerto. Además, los sibaritas no pueden irse de la ciudad sin saborear el famoso pesto genovés, ya sea en pasta o sobre una pizza.

Shin Chan (Japón)

El niño de cinco años más travieso de todo Japón vive en Kasukabe, en la prefectura de Saitama. Pero, una vez más la realidad supera la ficción, y el ayuntamiento otorgó a Shin-Chan el permiso de residencia con motivo del 50 aniversario de la ciudad.

Shibuya es, sin duda, el barrio más animado de Tokio. No puede faltar una fotografía atravesando su famoso cruce, por el que pasan 2,5 millones de personas cada día. Una visita a la ciudad no estaría completa sin entrar a alguno de sus templos, como el de Senso-ji, el templo budista más antiguo de Tokio. Tampoco hay que marcharse sin probar el sushi, la mayor delicia japonesa, en el popular restaurante Jiro. Para los que no sean fans del pescado crudo, en Omoide Yokocho hay una gran variedad de bares especializados en yakitori (brochetas de carne a la parrilla).

The Thornberrys

Y aquellos que se sientan identificados con el espíritu viajero de Los Thornberrys, que viajan alrededor del mundo para grabar documentales sobre la naturaleza, pueden usar la herramienta de Kiwi.com, Nomad, una opción de búsqueda que permite viajar a múltiples destinos a precios muy bajos. Basta con ingresar el lugar e indicar los días de estancia, entonces Kiwi.com baraja todas las conexiones posibles y ofrece la reserva más económica. De esta forma, si el viajero busca conocer en profundidad una zona en concreto, solo tiene que dejar que Kiwi.com encuentre la mejor forma de llegar.