El hada del tanque, corto de Taiwán, premio del festival de cine LGTBQ+ de San Francisco

martes 05 de julio de 2022 , 08:39h

Tank Fairy (El hada del tanque), una coproducción entre cineastas taiwaneses y estadounidenses, ganó el premio al mejor cortometraje narrativo en el Festival Internacional de Cine LGTBQ+ de San Francisco de este año.

Dirigida por el cineasta estadounidense afincado en Taiwán Erich Rettstadt, la película describe cómo Jojo, un niño solitario de 10 años que sueña con bailar y ser drag, se ve inspirado a vivir en voz alta por un repartidor de tanques de gas que también hace las veces de drag queen. Se trata de una extravagancia musical que anima a la gente a abrazar su auténtico yo.

Al presentar muchos elementos locales, como las chicas de las nueces de betel, las carrozas electrónicas, las recolectoras de té, la peregrinación de Mazu y los camiones de basura con música, el cortometraje también ayuda a presentar los fenómenos culturales y sociales distintivos de Taiwán al público mundial.

Desde su estreno en el Festival de Cine de Kaohsiung en Taiwán, en octubre de 2021, el cortometraje ha recibido numerosos premios en diversos festivales internacionales de cine este año, entre ellos el Premio del Público en el Festival de Cine SXSW, un Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Seattle y el Premio Martín Contreras y Keith Orr \aut en el Festival de Cine de Ann Arbor.

Según el MOC, en vista de los galardones y el éxito del corto en el circuito de festivales, Rettstadt está desarrollando la historia en una serie antológica de media hora.

Fundado en 1977, el festival de cine de San Francisco es el evento de exhibición de películas LGTBQ+ más antiguo, grande y reconocido del mundo. Otras tres producciones locales que también fueron seleccionadas este año en el festival fueron Moneyboys (Chicos de dinero), estrenada en el Festival de Cannes de 2021, la miniserie Fragrance of the First Flower (Fragancia de la primera flor) y el cortometraje Kiss (Beso).