30 aniversario de la NYC Restaurant Week

miércoles 13 de julio de 2022 , 09:01h

Está todo preparado para celebrar el 30.º aniversario de NYC Restaurant Week Summer 2022, patrocinadas por Mastercard y desde ya los comensales pueden hacer sus reservaciones en sus establecimientos favoritos en nycgo.com/restaurantweek.

El programa estará disponible durante 30 días de ofertas gastronómicas desde el lunes 18 de julio hasta el domingo 21 de agosto, y los restaurantes pueden optar por una, varias o las cinco semanas. A medida que la amada NYC Restaurant Week de la Ciudad celebra su 30 aniversario, habrá más formas que nunca de disfrutar de las cocinas auténticas y de clase mundial de la Ciudad, con precios inclusivos para garantizar la participación de varios restaurantes en los cinco condados. Los impuestos y la propina no están incluidos; Los sábados son de apagón y los domingos son opcionales.

Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company: "Durante 30 años, el programa ha ofrecido ofertas excepcionales a los comensales al mismo tiempo que eleva y celebra la comunidad de restaurantes en los cinco condados, subrayando la escena gastronómica verdaderamente auténtica que se ofrece solo en la ciudad de Nueva York".

Historia de la NYC Restaurant Week:

NYC Restaurant Week es la Semana de Restaurantes original creada durante la Convención Nacional Demócrata (DNC) en 1992, que se ha replicado en ciudades a nivel nacional y mundial. NYC & Company se complace en tener 14 de los restaurantes originales de 1992 participando en el programa de este año, entre ellos están Barbetta, Carmine's (Upper West Side), Dock's Oyster Bar, Gage & Tollner, Gallagher's Steak House, The Palm, Sardi's, Shun Lee West , Sylvia's, Tavern on the Green, Tribeca Grill, The Russian Tea Room, Union Square Café y Victor's Café.

A lo largo de las fechas del programa, del 18 de julio al 21 de agosto, los comensales pueden elegir entre una selección de comidas de dos platos por 30, 45 o 60 dólares, y cenas de tres platos al mismo precio que las comidas, según el precio del restaurante individual. Esta estructura de precios se creó para garantizar que los restaurantes de los cinco condados puedan participar, desde los restaurantes del vecindario hasta los restaurantes elegantes. Más de 100 restaurantes también ofrecerán botellas de vino de A 30 dólares para conmemorar el 30 aniversario, disponibles en los menús participantes.

“Brindar a los visitantes y lugareños una forma significativa de experimentar una cena de clase mundial en la ciudad de Nueva York no tiene precio”, apuntó Rustom Dastoor, vicepresidente ejecutivo de marketing y comunicaciones de América del Norte en Mastercard. “Junto con NYC & Company, nos complace ofrecer a los titulares de tarjetas descuentos exclusivos durante NYC Restaurant Week Summer 2022 mientras exploran su pasión por la comida y los viajes”.

Este año, por primera vez en la historia, NYC & Company y Mastercard se han asociado con Citizens Bank para apoyar aún más el programa y ofrecer un período adicional de reserva previa que concluyó recientemente.

"Citizens está emocionado de formar parte de NYC Restaurant Week, una tradición muy querida de la ciudad de Nueva York en nuestro primer año en la ciudad", dijo Nuno Dos Santos, director minorista de Citizens. "Reunir a las personas en torno a la comida es la piedra angular de cultura de la ciudad de Nueva York, que se alinea con nuestra misión de apoyar a los vecindarios de la ciudad y defender las empresas locales".

Los comensales pueden explorar los restaurantes participantes mediante filtros que incluyen "ubicación", "cocina", "tiene menú", "accesibilidad", "propiedad", "semanas participantes" y "comidas". Las colecciones también estarán disponibles en nycgo.com/restaurantweek para ayudar a los comensales a elegir restaurantes de acuerdo a sus intereses, incluidos "Restaurant Week Classics", "Lunch Break", "Summer Vibes", "Impresione a sus seguidores", "Vístase para la ocasión", " James Beard Honorees”, “Wine Spectator Winners” y, por último, “Make it a Stella”, una colección para Stella Artois, el patrocinador oficial de cerveza de NYC Restaurant Week Summer 2022, que destaca los restaurantes que sirven Stella Artois.

"Un verdadero testimonio de un hito sabroso: el 30º aniversario de NYC Restaurant Week y el 60º aniversario de Sylvia's Restaurant. Como participante inaugural y fanático, estoy encantado de apoyar a la mejor ciudad de restaurantes del planeta un plato a la vez", dijo Tren'ness. Woods-Black, copresidente del Comité Culinario de NYC & Company.

"Como participante original en el programa de 1992, me siento honrado de ser parte del 30 aniversario de NYC Restaurant Week, una preciada tradición en la ciudad de Nueva York. NYC Restaurant Week siempre ha sido una forma para que las personas experimenten nuevos restaurantes, incluyendo algunos de los mejores del mundo a un precio asequible. Este aniversario especial es el momento perfecto para que las personas se reconecten y celebren con una comida memorable”, dijo el chef y restaurador David Burke, copresidente del Comité Culinario de NYC & Company.