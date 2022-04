Los barrios de moda en Liverpool, la ciudad que vio nacer a los Beatles

lunes 04 de abril de 2022 , 09:23h

Liverpool fue la cuna de una de las bandas de rock británicas más conocidas a nivel internacional. Esta ciudad pasó a ser punto de mira a partir de los 60 a ritmo de Yesterday y The Yellow Submarine de los Beatles. La banda llevó el rock británico al siguiente nivel y desde entonces esta ciudad siempre ha tenido un encanto especial por el desarrollo artístico y musical.

Pero antes de eso, Liverpool fue una ciudad que tuvo una gran importancia durante la Revolución Industrial y una pieza clave del comercio internacional desde el siglo XVIII hasta el siglo XX gracias a su puerto.

Esta ciudad ha sabido mantener la esencia de su historia y unir sus distintas facetas a través de los años en un espíritu único en el que el desarrollo y la música conviven de una forma muy especial. Esto ha dado lugar al desarrollo de barrios muy especiales que no te puedes perder.

ROPEWALKS:

Un sitio en el que el arte, la música y la cultura siempre están presentes, haciendo una combinación perfecta con las cafeterías independientes y las tiendas de ropa vintage.

El nombre de este barrio proviene de los edificios tan únicos que eran fábricas en el siglo XIX durante los años de auge de la industria marítima. En estas fábricas se producían las cuerdas para los barcos. A día de hoy es un punto de encuentro para quien busca tiendas independientes, restaurantes y una vida nocturna alternativa.

Este barrio se encuentra entre Argyle Street, Renshaw Street, Roscoe Street y Duke Street.

La calle protagonista es sin duda Bold Street, donde no sólo se puede disfrutar de la arquitectura y de un agradable paseo, sino de sus bares y restaurantes.

Si se busca arte, en The Bluecoat es un edificio de 300 años de antigüedad que, además de ser una preciosidad arquitectónica, se puede disfrutar de todo tipo de arte como exposiciones, literatura, música e incluso baile, donde artistas locales forman una comunidad creativa muy especial.

Y continuando en el mundo creativo, hay un lugar que no se puede perder para los amantes del mundo audiovisual. FACT, (Foundation for Art and Creative Technology) es el epicentro donde se unen las personas, el arte y la tecnología. FACT es una organización que ayuda a impulsar y promover artistas y técnicas innovadoras en el campo del séptimo arte y del audiovisual.

Para conocer un sitio muy relacionado con los comienzos de los Beatles pasar por The Jacaranda, un lugar en el que disfrutar de música en directo fundado en los años 60 para ofrecer un escenario donde artistas locales pueden darse a conocer. Un lugar lleno de buen ambiente donde la música, los vinilos y un buen cocktail hacen una combinación perfecta.

¿A quién no le gusta descubrir sitios secretos? Berry and Rye es una destilería de whisky independiente localizada en Berry Street donde disfrutar de un buen copazo en un ambiente íntimo y tranquilo. No hay que desesperarse si no se encuentras a la primera, puede que al pasar por la puerta y no se perciba, ¡ya que ni siquiera tiene un letrero que indique el nombre! De hecho, en las indicaciones para encontrarlos en su web no aceptan reservas y avisan de antemano: “Just walk up, find the right door, knock and wait for one of us to answer” (“simplemente ve paseando, encuentra la puerta correcta, llama a la puerta y espera a que alguno de nosotros contestemos”). ¡Imposible que no pique la curiosidad con esta invitación!

En este barrio todo gira alrededor del arte y del buen rollo, pero seguro que no se espera terminar bailando samba en una iglesia. Pero en Ropewalks todo es posible. Alma de Cuba ha transformado una iglesia en un bar de cócteles y es un sitio perfecto para poner broche de oro a este barrio. Aquí no falta detalle, desde altar a los bailes con plumas, pasando por candelabros, vidrieras, espectáculos de fuego y un menú muy tentador.

BALTIC TRIANGLE:

Pero ahí no ha terminado la visita a zonas top de Liverpool. Si se va un poquito más hacia el sur (en dirección a Jamaica Street) es para conocer otra de las joyas de Liverpool que no suele aparecer en las guías: Baltic Triangle.

Londres tiene Shoreditch, Nueva York tiene Brooklyn, y Liverpool tiene Baltic Triangle.

Este barrio es una zona industrial reconvertida que ha dado lugar a un barrio de lo más original siendo hoy en día uno de los epicentros de la ciudad para nuevos negocios y donde pasarlo de maravilla.

Las paredes de ladrillo de las antiguas fábricas se han convertido en murales y es una gozada pasear entre calles llenas de colores y buen rollo.

Y, ejemplo de buen rollo es el Centro Artistico Constellations, donde se celebran eventos al aire libre en su jardín, conciertos, exposiciones en su estudio y eventos como una feria de la cerveza y concursos de fotografía.

El teatro y la crítica adquieren una importancia única en Lantern Theatre, un teatro donde se desarrollan obras relacionadas con temas tabú sociales.

Y si apetece echar un rato de risas no hay mejor plan que dejarte caer por Ghetto Golf, donde el concepto de mini-golf se lleva al siguiente nivel.

Conocer un barrio nuevo siempre da hambre, y aquí hay opciones de todo tipo, desde el Olimpo de la comida callejera en The Baltic Market hasta los mejores Sunday Roast en Dockleaf, pasando por la comida china más auténtica en Luban y por un afternoon tea al estilo punk en The Baltic Social.

En resumen, Liverpool es una ciudad en la que la diversión está garantizada sean cuales sean los gustos. Planes culturales, sociales, sitios turísticos únicos, la brisa marina, la música por supuesto, y los habitantes (conocidos como Scousers las personas que viven en Liverpool) más simpáticos de todo Reino Unido. Así que ya se sea fan de los Beatles o no, ¡siempre hay razones para visitar esta ciudad!