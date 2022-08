La plataforma Freeda aborda los mitos en torno a las dietas apostando por una nutrición saludable

martes 09 de agosto de 2022 , 08:13h

Freeda, la plataforma que difunde historias reales para inspirar un cambio positivo, estrena ‘Tips de una pro’, un espacio para charlar con todo tipo de expertas y expertos sobre diversos temas.

En este primer capítulo han contado con dos profesionales de la nutrición que quieren desterrar la culpa de la conversación en torno a la comida y que abogan por una nutrición sin extremismos.

Sentir la obligación de vivir en un cuerpo con medidas “perfectas” puede llegar a ser un calvario para algunas personas, derivando en problemas de salud física y mental. Freeda, la plataforma que difunde historias reales para inspirar un cambio positivo, ha estrenado la sección “Tips de una pro”, donde charlará con expertas y expertos en diversas materias para escuchar sus consejos y comentarios sobre todo tipo de temas. En este caso se trata de un vídeo protagonizado por Stefy Fernández y Vicky Lozada de Esto es Nutrición, dos nutricionistas que quieren cambiar la conversación en torno a la comida, hablando de nutrición de forma coherente, relista y sin extremismos. A través de sus cursos y sus publicaciones en redes sociales, Stefy y Vicky tratan de desmitificar las dietas con el objetivo de hacer las paces con nuestros cuerpos y hacer caso a las señales que este nos envía acerca de lo que necesita. Con esta publicación, la plataforma vuelve a subrayar la importancia del “body neutrality”, un movimiento que consiste en ver a nuestro cuerpo como algo neutro, como un mero cuerpo.

“Yo salí de la carrera diciendo ‘somos lo que comemos’, pero nos fuimos dando cuenta de que no somos lo que comemos. Somos mucho más complejos que eso. Yo creo que es súper importante darnos cuenta de que tenemos otras muchas cosas a las que prestar atención, y si para mi la alimentación va a ser tan importante que esa presión va a hacer que yo me obsesione o que yo me frustre, entonces la alimentación no me va a dar salud sino todo lo contrario. Porque yo también tengo que prestar atención a mi salud mental, tengo que prestar atención a cómo yo le doy respeto a mi cuerpo, en vez de estar todo el tiempo criticándolo y juzgándolo”, dice Stefy durante su conversación con Freeda.

Para las expertas, la famosa fuerza de voluntad que hay que tener para dejar de comer y lucir una figura “perfecta” no existe. El sinónimo a esa fuerza de voluntad es restricción, a la cual sometemos a nuestro cerebro para privarse de determinados alimentos, que son los que meses después más deseo sentiremos de volver a comer. Las dos profesionales de la nutrición abrazan la teoría de que una persona que está sana, con analíticas estables, que cuida su alimentación y hace ejercicio regularmente, no debería obsesionarse además con seguir una determinada dieta.

“El 95% de las dietas no funcionan, la ciencia así lo ha demostrado. No es que nosotras hayamos fallado a las dietas, sino que las dietas nos han fallado a nosotras. Lo que existe es mucha presión para tener solo un cuerpo, y lo que verdaderamente importa son los comportamientos, no un número en una báscula. Eso sí que está pasado de moda”, concluye Vicky a lo largo de su conversación con Freeda.

“La gordofobia sigue estando muy presente en todos los ámbitos de la sociedad, por eso es tan importante contar con profesionales como Stefy y Vicky, que hablan de nutrición desterrando conceptos como ‘culpa’ o ‘restricción’ y que contemplan la salud no solo como algo físico, sino teniendo también en cuenta cómo nos afecta psicológicamente la presión estética que nos rodea”, dice María Arranz, coordinadora de autoras en Freeda España.