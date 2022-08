Exposición: Juan Muñoz. Dibujos 1982 – 2000

CENTRO BOTÍN. HASTA EL 16 OCTUBRE, 2022

‘Juan Muñoz: Dibujos 1982 – 2000’ es la primera retrospectiva de la obra dibujística del escultor español. Producida por el Centro Botín en colaboración con el Juan Muñoz Estate y comisariada por Dieter Schwarz, la exposición pone en valor la trayectoria como dibujante de Juan Muñoz y refleja los registros explorados en su práctica a lo largo de dos décadas.

La primera retrospectiva de dibujos de Juan Muñoz (Madrid, 1953-2001) reúne más de 200 obras cedidas por instituciones y coleccionistas privados, ofreciendo una perspectiva completa, pero íntima, de una faceta fundamental y constante en la obra del artista.

Juan Muñoz, cuya trayectoria se inicia a principios de la década de 1980, fue uno de los artistas más destacados de su generación. No tardó en empezar a exponer su obra a escala internacional, con muestras en solitario en diferentes galerías y museos, pero también participó en importantes exposiciones temáticas, como la Bienal de Venecia o Documenta IX, en Kassel.

Muñoz fue célebre por sus enigmáticas esculturas y por sus instalaciones de habitaciones con figuras; sin embargo, para él el dibujo desempeñaba un papel especial: el dibujo como idea, como boceto o como obra desarrollada íntegramente en papel. Sus dibujos podían formar parte de obras escultóricas o concebirse como escenas con un relato propio e independiente. Eran creaciones autónomas que le permitían crear imágenes sumamente metafóricas.

Comisariada por Dieter Schwarz, la exposición está estructurada cronológicamente como una serie de 12 secciones que abordan diferentes temas de la obra del artista. Cada sección recrea exposiciones anteriores en las que Muñoz incorporó dibujos, reuniendo las obras por primera vez y agrupando obras de periodos concretos.

Así, en esta exposición podemos encontrar:

Balconies (Balcones) inspirados en los estrechos balcones que sobresalen de las fachadas de las casas en las callejuelas de las ciudades españolas, objetos familiares que cumplen su función en silencio, como el atrezo de una obra de teatro que nunca llega a representarse porque faltan los personajes y los protagonistas.

Raincoat Drawings (Dibujos sobre gabardina) una serie de representaciones de interiores amueblados dibujadas con tiza blanca sobre grandes telas de algodón teñidas de negro, cuyo uso del blanco sobre fondo negro recuerda un negativo fotográfico que aguarda a ser impreso en una imagen positiva.

Conversation Pieces (Piezas de conversación) que componen grupos de figuras inspirados en los retratos de grupo del siglo XVIII, cuyos troncos se ensanchan en una protuberancia redondeada sobre la que mantienen un equilibrio inestable.

La recreación de su exposición de 1995 en el Isabella Stewart Gardner Museum de Boston, Massachusetts (EEUU) Portrait of a Turkish Man Drawing (Retrato de un hombre turco dibujando) que incluye una figura basada en una miniatura del artista renacentista Gentile Bellini de un joven dibujando en una tablilla, ataviado con ropas orientales ricamente adornadas y un turbante. La figura se presentó acompañada de cinco dibujos, cada uno de los cuales muestra una boca de tamaño natural. Envueltas en la oscuridad, esas bocas entreabiertas parecen decir algo –o quizá sonreír–, pero carecen de rasgos faciales.

La exposición finaliza con A Brief Description of My Death (Una breve descripción de mi muerte) basada en una fotografía del poeta estadounidense Ezra Pound. Muñoz utilizó ese retrato en unas cubiertas ficticias para un libro autobiográfico, como collages a la manera de un diseñador gráfico. Esos dibujos serían los últimos que Muñoz realizaría antes de su repentina muerte dos años más tarde.

A esta exposición se puede hacer una visita virtual:

https://www.centrobotin.org/tour_virtual/juanmunoz/index.php