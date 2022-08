Cine, Cine, Cine: Público infantil. Drive my car, premio Fipresci. Olivia Wilde en Sección Perlak

miércoles 24 de agosto de 2022 , 08:38h

EL PROGRAMA DE CINE INFANTIL DE SAN SEBASTIÁN OFRECE CINCO PELÍCULAS DESTINADAS AL PÚBLICO FAMILIAR

El Festival de San Sebastián presentará una selección de cinco títulos destinados al público familiar en su 70ª edición, que tendrá lugar del 16 al 24 de septiembre. Durante el primer fin de semana y el segundo sábado del certamen, los cines Príncipe acogerán las proyecciones de la sección Cine Infantil, que incluyen tres películas de animación y dos que mezclan esa técnica con imagen teal. Todas ellas podrán verse dobladas al euskera gracias a la colaboración de Zineuskadi en el marco del programa Zinema Euskaraz.

Oltxiak (Los olchis / The Ogglies / Die Olchis), dirigida por el alemán Toby Genkel, presenta a unas extrañas criaturas verdes que nunca son bienvenidas en ningún sitio porque huelen mal, hasta que un día creen haber encontrado su casa en el vertedero de Pestilandia.

Los italianos Francesco Dafano y Luca Della Grotta narran en Trash las aventuras de una caja de cartón rota cuya vida cambia cuando conoce a Rayo, una caja más pequeña que trata de convencer a su nuevo amigo de que cualquier desecho es aprovechable.

Tom eta Jerry (Tom y Jerry / Tom & Jerry), que además de animación incluye imagen real, sigue las andanzas del famoso dúo de personajes creados por Hanna-Barbera. En el reparto del filme, dirigido por Tim Story, intérpretes de carne y hueso como Chloë Grace Moretz, Michael Peña y Rob Delaney comparten protagonismo con el gato y el ratón más famosos del mundo animado.

También procede de EEUU y contiene mezcla de dibujos y personajes reales Space Jam: Aro berria (Space Jam: Nuevas leyendas / Space Jam: A New Legacy), un largometraje de Malcolm D. Lee en el que la superestrella de la NBA LeBron James accede al universo mágico de Bugs Bunny y el resto de los Looney Tunes.

Completa la sección Cine Infantil D'Ortagnan eta hiru Mosketxakurrak (D’Artacán y los tres Mosqueperros / Dogtanian and the Three Muskehounds), una producción entre España e India dirigida por Toni García e inspirada en la famosa serie de dibujos animados de los años 80 que convirtió en perros a los héroes clásicos creados en su día por el escritor Alejandro Dumas.

‘DRIVE MY CAR’, DE RYÛSUKE HAMAGUCHI, GRAN PREMIO FIPRESCI 2022 A LA MEJOR PELÍCULA DEL AÑO

Drive My Car , dirigida por Ryûsuke Hamaguchi, ha obtenido el Gran Premio FIPRESCI tras ser elegida mejor película del año 2022 por los miembros de la Federación Internacional de Críticos de Cine, FIPRESCI. En la votación han participado 646 críticas y críticos de todo el mundo, que han elegido esta producción japonesa entre todas las películas estrenadas tras el 1 de julio de 2021.

Las otras cuatro finalistas han sido Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson; The Power of the Dog (El poder del perro),de Jane Campion, Oscar a la mejor dirección, León de Plata a la mejor dirección en el Festival de Venecia 2021 y seleccionada en la sección Perlak del Festival de San Sebastián, donde ganó el Premio Sebastiane; Triangle of Sadness (El triángulo de la tristeza, Perlak, 2022), con la que Ruben Östlund obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2022, y Verdens verste menneske / The Worst Person in the World (La peor persona del mundo), de Joachim Trier, con la que su protagonista, Renate Reinsve, cosechó el Premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes de 2021.

El Gran Premio FIPRESCI es el último reconocimiento a Drive My Car (Perlak 2021), ganadora del Oscar a la mejor película internacional en 2022. Tras estrenarse en Cannes 2021, donde se alzó con el Premio al mejor guión y el premio FIPRESCI, ha cosechado una interminable lista de galardones entre los que destacan el BAFTA a la mejor película de habla no inglesa y los premios a mejor guión y mejor película en los Asian Pacific Screen Awards.

Desde su creación en 1999 han recibido el Gran Premio FIPRESCI cineastas de la talla de Maren Ade, Pedro Almodóvar, Paul Thomas Anderson, Nuri Bilge Ceylan, Alfonso Cuarón Jean-Luc Godard, Michael Haneke, Aki Kaurismäki, Abdellatif Kechiche, Kim Ki-duk, Richard Linklater, Terrence Malick, George Miller, Cristian Mungiu, Jafar Panahi, Roman Polanski y Chloé Zhao.

El Gran Premio FIPRESCI se entregará el 16 de septiembre durante la gala de inauguración del 70º Festival de San Sebastián y Drive My Car tendrá una proyección durante el certamen.

‘DON’T WORRY DARLING’, LA SEGUNDA PELÍCULA DIRIGIDA POR OLIVIA WILDE, COMPLETA LA SECCIÓN PERLAK

Don’t Worry Darling (No te preocupes querida), el largometraje con el que la cineasta y actriz estadounidense Olivia Wilde participará fuera de concurso en la Mostra de Venecia, se sumará a la sección Perlak en la 70ª edición del Festival de San Sebastián. Con esta última incorporación se completa una selección de 17 títulos inéditos en España que han sido aclamados por la crítica y/o premiados en otros festivales internacionales.

Tras debutar como directora con la comedia Booksmart (Súper empollonas, 2019), Wilde (Nueva York, 1984) presenta su segunda película, un thriller psicológico audaz, complejo y deslumbrante en el plano visual. Realizado a partir de un guion escrito por Kate Silberman, el filme está ambientado en los años 50 y su personaje principal es una mujer que comienza a sospechar que la empresa de su marido oculta secretos turbios.

Wilde también participa como actriz en esta película protagonizada por Florence Pugh, nominada al Oscar por Little Women /Mujercitas (2019), y por Harry Styles ( Dunkirk / Dunkerque, 2017). Otras figuras del reparto son Gemma Chan (Crazy Rich Asians / Locamente millonarios, 2018), Kiki Layne (The Old Guard / La vieja guardia, 2020) y Chris Pine ( All the Old Knives / Una cita con el pasado, 2022).