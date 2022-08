Notas Musicales: Música, maestra. Clamores en septiembre

jueves 25 de agosto de 2022 , 08:33h

MÚSICA, MAESTRA. ENSAYOS SOBRE MÚSICA Y MUJERES ESCRITOS POR MUJERES

Edición a cargo de Sinéad Gleeson y Kim Gordon

Libros del Kultrum

A menudo olvidadas, casi siempre ignoradas, muy raramente reconocidas. Este ha sido el estado de la cuestión femenina en la música hasta hace bien poco. Consideradas meras intérpretes, musas o, simplemente, condimento visual en las actuaciones de los hombres, las pocas pioneras que se atrevieron a adentrarse en la industria musical sufrieron ostracismo y desprecio, cuando no fueron condenadas al más oscuro rincón de la memoria historiográfica —si no pasto del más inmisericorde anonimato—.

Concebido y armado para contrarrestar el hegemónico discurso masculino en la literatura musical —mayormente escrita por y para hombres—, Música, maestra tiene por objeto, además de celebrar la obra de tan variopinto elenco de creadoras, saldar una cuenta largamente esperada: socavar de raíz el sesgo sexista que ha impregnado las esencias del canon en la música, la literatura y el cine. Y lo hace por medio de semblanzas compuestas por escritoras que reivindican a las mujeres cuya música, de una forma u otra, las ha acompañado a lo largo de sus vidas. Artistas que se encaramaron a la vanguardia de su tiempo, mujeres comprometidas que aunaron en su hacer música y activismo, transgresoras infatigables, cantautoras, intérpretes todas ellas que provienen de todos los sustratos del espectro musical —folk, rock, rap, country, jazz, clásica, electrónica, etc.—.

Desde Lhasa de Sela, amiga del instituto convertida en objeto de culto por Maggie Nelson, a Wendy Carlos, la pionera de la música electrónica que decidió alejarse del mundanal ruido, evocada aquí por Sinéad Gleeson, o la inefable Yoshimi, la baterista japonesa con la que compartió escenario y no pocas vivencias Kim Gordon. Dieciséis ensayos sobre música escritos por mujeres con los que arrojar un poco de luz sobre la vida y obra de estas y muchas otras artistas como Laurie Anderson, Ella Fitzgerald o Agnes «Sis» Cunningham con el muy necesario e impostergable fin de empezar a equilibrar la balanza.

SEPTIEMBRE EN CLAMORES

Lo mejor del fin de las vacaciones es que en septiembre vuelven los conciertos a Clamores con una programación variada.

Podrás disfrutar de artistas como Son Little, T. Bandito, Del Toro Blues Band, Sarah Shook & The Disarmers, Raiders, Atracciones, Scott H. Biram, Bywater Call, Tara & The Jazz Boms, marjei o Raquel Kupershoek y muchos más.

En septiembre, vuelve a Clamores a disfrutar del placer de la música en directo.

La Sala Clamores celebra este año su 40 aniversario y emerge de los últimos coletazos de la pandemia repleta de vida e innovaciones. «La historia de Clamores es la de la música en nuestro país» Germán Pérez, fundador (DEP). El recientemente fallecido fundador de la sala junto con Ángel Viejo, lo enunció correctamente. Clamores es historia y en sus inicios fue pionera en el desarrollo de un género musical que nos llegaba de América, el Jazz.

Sin embargo, el jazz no es lo único que Clamores nos ofrece, pues también cuenta con conciertos de soul, funk, pop, rock, folk, canción de autor, blues… Una de las programaciones más variadas y cuidadas de la capital. Un local amplio, con una buena acústica y con un escenario que ha sido toda una representación de la cultura española.

Una sala que, desde el año 2013, forma parte del Censo de Salas de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid.