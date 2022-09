Piscinas naturales para darse un último chapuzón

Más de tres cuartas partes (84%) de los españoles que viajan buscan visitar destinos cuyos paisajes naturales te dejen sin aliento. La recomendación de Booking.com son las piscinas naturales, una opción inmejorable que te permiten refrescarte y llenar tus redes sociales de fotos únicas. Booking.com ha buscado piscinas naturales excelentes, dentro y fuera de España. No importa si viajas sin acompañantes, si quieres descubrir lugares recónditos con la familia o si buscas vivir experiencias inolvidables con tus mejores amigos: no te olvides de meter un bañador en la maleta para zambullirte en el agua, el verano no ha acabado.

Piscinas naturales en Arenas de San Pedro, Castilla y León

Esta localidad abulense aglutina patrimonio cultural y natural. Aunque acoge monumentos como su puente medieval o el castillo de la Triste Condesa, lo verdaderamente impresionante de este pueblo son sus paisajes, dada su ubicación en la Sierra de Gredos. Debe su especial fama a las Cuevas del Águila, una formación calcárea que ha creado formas y siluetas que dejan sin respiración a los visitantes. No obstante, el atractivo de Arenas de San Pedro va mucho más allá. Sus piscinas naturales, construidas en el cauce del río, permiten un fantástico y relajante baño que, especialmente en verano, los turistas agradecerán. Además de las piscinas más próximas al pueblo, merece la pena ir un poco más allá y visitar el Charco Verde. Estas pozas, donde el baño también está permitido, son un rincón mágico de aguas cristalinas, aunque solo los más valientes se atreverán dada su temperatura.

Dónde alojarse : Gredos Loft ofrece todas las comodidades para hacer de tu escapada un broche final perfecto para el verano. Su ubicación es inmejorable y dispone de algunos electrodomésticos para hacer aún más confortable la estancia. Además, podrás llevar a tu amigo perruno contigo, pues admite mascotas. Por último, podrás disfrutar de un espectacular jacuzzi privado a combinar con tus baños en plena naturaleza.

Lagunas de Ruidera en Ruidera, Castilla La Mancha

En mitad de la Meseta Central se ubica este conjunto de lagunas de aguas turquesas interconectadas entre ellas por preciosas cascadas y saltos de agua. Resulta impactante encontrar este oasis paradisíaco en mitad de la Meseta Central, por lo que es una excelente opción para una refrescante escapada antes de que el verano llegue a su fin.

Este destino ofrece también un diverso abanico de actividades complementarias. No solo podrás nadar o tomar el sol, sino que, además, hay múltiples rutas de senderismo para conocer el paraje al completo. Por supuesto, una de las mejores formas de recorrer las lagunas es en kayak. ¡Adéntrate en estrechos pasos excavados en la roca para pasar de una a otra!

Dónde alojarse : Para alojarte durante esta escapada, te recomendamos el apartamento El Mirador de Ruidera. Se ubica cerca de la Laguna del Rey, apta para el baño. También se encuentra muy próximo a uno de los miradores más bonitos del lugar, que recibe ese mismo nombre, y desde el que se puede disfrutar de una preciosa panorámica de la gran laguna. Si quieres explorar el resto, tan solo tendrás que caminar unos pocos kilómetros mientras te deleitas con las impresionantes vistas. Entre los servicios más destacados de este alojamiento están una sala de juegos o un área de tumbonas junto a la piscina.

Las Salinas de Agaete, Gran Canarias

Agaete acoge una de las piscinas naturales más increíbles de España. Se trata de una formación volcánica de tres piscinas de agua salada interconectadas entre sí. El espectacular paisaje hace que el baño se convierta en algo especial, distinto a unas vacaciones en una playa habitual. Las antiguas salinas permiten disfrutar de un chapuzón sin oleaje, pues la muralla de pilones de hormigón detiene la fuerza del mar. Uno de los atractivos que más llaman la atención es la posibilidad de bucear en estas piscinas, ya que las mareas atrapan a algunos peces en ellas y esto hace que sea una actividad muy interesante.

Dónde alojarse : El Hotel Roca Negra tiene vistas al mar en casi todas sus habitaciones. Esto se añade a su circuito de spa, que incluye tratamientos como baños biotermales o terapia de barro. Además, sus terrazas y jardines son ideales para disfrutar del fantástico clima de la isla durante todo el año, así que es un plan perfecto incluso para invierno.

Grotta della Poesia en Roca Vecchia, Italia

Para aquellas personas más aventureras que deseen explorar los paisajes de otros países, Italia es una opción perfecta. La Grotta della Poesia es una piscina natural situada en la localidad de Roca Vecchia, en la costa adriática de Italia, entre las ciudades de Lecce y Otranto. Esta preciosa piscina es uno de los pocos espacios naturales donde está permitido bañarse en la región de Apulia, y mucha gente la considera una de las piscinas naturales más bonitas del mundo. La gruta se formó cuando hace mucho tiempo se cayó el techo de dos cuevas conectadas, y hoy está completamente al aire libre. Además, tiene un gran valor arqueológico, ya que en los alrededores se han encontrado numerosas inscripciones y objetos de la Edad de Bronce. Tanto turistas como gente de la zona se acercan a bañarse en sus aguas turquesas, pero también para ver la estructura de la roca y las formas únicas que se han ido creando a lo largo de los años en esta impresionante gruta.

Y como estás en Italia, no te puedes volver sin ponerte las botas con su comida. En la ciudad de Lecce, a media hora en coche de Roca Vecchia, puedes participar en una clase de cocina y degustación en casa de una cesarina, un plan imbatible después de pasarte el día haciendo turismo y en el agua. Durante esta clase práctica de cocina, aprenderás un montón sobre la gastronomía de Lecce y usarás ingredientes frescos para hacer algunos de los platos más representativos de la región.

Dónde alojarse : La casa rural Agriturismo Masseria Costarella, que forma parte del programa de Viajes sostenibles, está situada en mitad de Salento, a poca distancia en coche de la Grotta della Poesia. El alojamiento se encuentra justo a las afueras del pueblecito de Borgagne, y la preciosa localidad de Otranto está a solo 20 minutos en coche, por lo que tendrás un montón de lugares que explorar.

Cenote Samula en Yucatán, México

El cenote Samula es una tranquila y pintoresca piscina subterránea en la península de Yucatán de México. Es uno de los aproximadamente 3.000 cenotes subterráneos repartidos por esta región de México y uno de los más bonitos. Los cenotes son una especie de agujeros naturales que se forman cuando las cuevas de piedra caliza se derrumban y exponen el agua subterránea que contienen. El cenote Samula solo tiene una abertura en el techo, lo que permite colarse a unos pocos rayos de sol que iluminan las aguas de color azul cristalino de esta piscina natural.

Es el lugar perfecto para nadar un día caluroso de verano, ya que el agua se mantiene siempre fresca al estar bajo tierra. Valladolid, el municipio más cercano, no queda muy lejos. Aquí puedes hacer un tour privado a pie por el encantador centro de la ciudad y aprender muchas cosas sobre la cultura local y los lugares de interés arquitectónico de la ciudad. Y si quieres seguir explorando cenotes bajo tierra, la experiencia "Inframundo maya" con cena te permitirá descubrir los nueve niveles del inframundo maya y probar algunos platos de la cocina tradicional.