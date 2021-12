Salmon Guru entre los 50 mejores bares y coctelerías del mundo

lunes 13 de diciembre de 2021 , 09:07h

Creada en 2008 por el grupo editorial británico William Reed Business Media, The World’s 50 Best Bars –la versión ‘coctelera’ del ranking de los mejores restaurantes y considerada como ‘la Biblia del bartending’– se ha convertido en la mayor referencia a nivel internacional en la materia y en un claro medidor de la importancia que ha adquirido en los últimos años la mixología. Una disciplina reconocida ya como un pilar fundamental de la cultura gastronómica de cualquier país o ciudad, así como un importante motor de la industria de servicios y la economía locales.

La última edición de la prestigiosa lista, que fue presentada el pasado martes 7 de diciembre en Londres, ha situado a Salmon Guru, la gastrococtelería ideada por Diego Cabrera y capitaneada también por Ricardo García y Gustavo Dipascuale, en el puesto número 24 y en la única coctelería de Madrid presente en dicho ranking. Para el bartender argentino es una noticia excelente, ya que «entrar en este listado es muy complicado, pero aún más difícil es mantenerse», algo que ha hecho desde 2018 en que entrara por primera vez, y asegura haber recibido la noticia con tremenda alegría, máxime en un año en el que los jueces de The World's 50 Best Bars Academy, un panel de casi 600 expertos de todo el mundo entre bartenders de renombre, consultores, críticos de bebidas, etc., no han tenido la obligación de emitir votos internacionales, como en otras ocasiones, para compensar las restricciones a la hora de viajar por causa de la pandemia.

UN AÑO DE ÉXITOS

La revalidación de su presencia entre los 50 mejores bares y coctelerías del mundo llega en un momento especialmente dulce para Salmon Guru, que en 2021 ha celebrado su quinto aniversario y recibido otros importantes reconocimientos. En mayo obtuvo el premio a la Mejor Carta Digital en los Coaster Awards, celebrados en el marco de la World Class Competition, en julio, su artífice, Diego Cabrera, subió al puesto número 50 de la prestigiosa lista Bar World 100, que reúne a los personajes más influyentes del sector, y hace un par de semanas, Salmon Guru recibió el premio Michter's Art of Hospitality, un galardón otorgado por The 50 World's Best Bar a su «servicio de cinco estrellas en un ambiente informal». Para el argentino «es la mejor distinción que nos podían dar porque es un premio objetivo; en un establecimiento hostelero la originalidad de la oferta es algo subjetivo, pero el servicio es bueno o no lo es. Es, además, un premio a todo el equipo, desde a la hosstes que te recibe con una sonrisa y te acompaña a la mesa hasta al personal del office, que nos permite a los bartenders hacer el cóctel más rápido y tener más tiempo para dedicárselo al cliente. Y por supuesto, a nuestra directora, Melanie Da Conceição», explica Cabrera, visiblemente orgulloso de este reconocimiento y de su gente.