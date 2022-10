SCHLOSS Roxburghe Hotel & Golf Course será el primer hotel Destination by Hyatt en Escocia

viernes 07 de octubre de 2022 , 09:36h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ha anunciado ue una filial de Hyatt ha firmado un acuerdo de franquicia con el 12.18. Group para el SCHLOSS Roxburghe Hotel & Golf Course. La propiedad de lujo de servicio completo marcará el debut de la marca Destination by Hyatt en Escocia, así como en el Reino Unido, demostrando aún más el crecimiento intencional de Hyatt de sus marcas de resorts de lujo en Europa.

A una hora en coche de los aeropuertos de Edimburgo y Newcastle, la elegante propiedad en el campo tiene una rica historia que data del siglo XII y fue propiedad del Duque de Roxburghe. La encantadora finca histórica y sus amplios y majestuosos terrenos se transformarán por completo en un refugio de lujo con la adición de 58 habitaciones y suites a los alojamientos actuales de la propiedad, así como de 12 casas de campo, cuya finalización está prevista para finales de 2022. Otras 49 cabañas se abrirán sucesivamente hasta 2024.

"SCHLOSS Roxburghe Hotel & Golf Course es una distinguida propiedad y un hito emocionante para el crecimiento de la cartera de Destination by Hyatt en la región", dijo Felicity Black-Roberts, vicepresidenta de desarrollo de Hyatt en Europa. "Nuestra última colaboración con el 12.18. Group muestra el valor que Hyatt otorga a las relaciones estratégicas y significativas con los propietarios para crear hoteles y resorts de lujo en destinos codiciados que interesan a nuestros huéspedes y miembros de World of Hyatt. El deseo de viajar en el segmento de lujo se mantiene firme, y este proyecto está destinado a atender a los viajeros de lujo, tanto internacionales como locales, en uno de los lugares más exquisitos del país".

La marca Destination by Hyatt es una colección diversa de hoteles, resorts y residencias independientes de lujo y de alta gama, todos ellos individuales en su esencia, pero conectados por el compromiso de encarnar el verdadero espíritu de cada lugar. El SCHLOSS Roxburghe Hotel & Golf Course se alinea completamente con el espíritu de la marca, ya que refleja auténticamente su entorno. Evocando la tradicional hospitalidad escocesa, los huéspedes encontrarán salones y bares iluminados con fuego y decorados con el tartán original del Duque de Roxburghe, que contrastan con acabados contemporáneos como texturas de piedra y madera y paletas de colores naturales. Las lujosas habitaciones y suites de la finca se repartirán en tres zonas: la casa histórica principal, con 20 habitaciones y suites individuales, la Estate House, con 58 habitaciones y suites, y 61 cabañas con vistas a los exuberantes terrenos de la finca, cada una de ellas equipada con cocinas personales, cómodas zonas de estar y patios aislados.

La finca, que se convertirá en el destino número uno para los entusiastas de los deportes de campo, sumergirá a los huéspedes en la asombrosa belleza natural de los alrededores de los Scottish Borders a través de una amplia gama de actividades deportivas. Los huéspedes serán invitados a experimentar la tradición de deportes de campo de clase mundial de Escocia con paisajes pintorescos como telón de fondo, desde caminatas en la remota naturaleza de la región, tiro con arco, lanzamiento de tomahawk y tiro al plato, hasta la pesca con caña en el río Teviot y, por supuesto, la práctica de golf en el campo de categoría de campeonato de la propiedad.

"SCHLOSS Roxburghe Hotel & Golf Course es el tercer proyecto de 12.18. con Hyatt que se une a la cartera de Destination by Hyatt", dijo Jörg Lindner, fundador y socio director del grupo 12.18. "Nuestras anteriores colaboraciones con Hyatt incluyen 7Pines Resort Sardinia y 7Pines Resort Ibiza, que sentaron un precedente para hoteles verdaderamente únicos que atienden al creciente número de viajeros que buscan crear sus propias experiencias. Con su impresionante patrimonio y su impresionante ubicación, el SCHLOSS Roxburghe Hotel & Golf Course está preparado para ofrecer a los huéspedes una estancia sin igual. El nuevo concepto demuestra cómo Hyatt y 12.18. colaboran para replantear el espacio de los hoteles de lujo en Europa".

El SCHLOSS Roxburghe Hotel & Golf Course contará con dos extraordinarios restaurantes, tres bares y dos salones que ofrecerán productos escoceses caseros, de origen local y de temporada. Un spa de 600 metros cuadrados, con dos saunas y una piscina infinita al aire libre, se sumará a los servicios de última generación de la finca, incluida una suite para banquetes. Para celebrar eventos espectaculares y sin estrés, rodeados de un paisaje inspirador, la propiedad ofrecerá cuatro espacios para reuniones de hasta 157 metros cuadrados, perfectos para celebrar cualquier tipo de evento, desde bodas hasta conferencias, entre las onduladas colinas escocesas.

El SCHLOSS Roxburghe Hotel & Golf Course será la segunda propiedad de la marca Hyatt en Escocia, uniéndose al recientemente anunciado Hyatt Centric Edinburgh Haymarket.