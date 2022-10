Hyatt firma un acuerdo de colaboración exclusivo con Lindner Hotels AG

lunes 10 de octubre de 2022 , 09:37h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ha anunciado que una filial de Hyatt ha firmado un acuerdo de colaboración exclusivo con Lindner Hotels AG, una empresa hotelera alemana de carácter familiar, centrada en el desarrollo, la gestión y las inversiones hoteleras. Se espera que más de 30 hoteles de siete países europeos se unan a la cartera de la marca Hyatt y se integren en el programa de fidelización World of Hyatt en un futuro próximo. La mayoría de los establecimientos pasarán a ser de la marca JdV by Hyatt, una colección de hoteles independientes con una personalidad única y un fiel reflejo de su ubicación.

Lindner Hotels AG, una empresa hotelera familiar alemana fundada en 1973 por el arquitecto Otto Lindner, opera una variedad de propiedades bajo las marcas Lindner Hotels & Resorts y me and all hotels en ciudades clave de Alemania y en Europa Central y del Este. El acuerdo ampliará la presencia de la marca Hyatt a 15 nuevos mercados y extenderá la distribución en destinos clave, como Dusseldorf, Frankfurt y Hamburgo.

"Estamos encantados de continuar el viaje de crecimiento de Hyatt en Europa a través de esta significativa colaboración estratégica con Lindner", señala Mark Hoplamazian, presidente y CEO de Hyatt. "La incorporación de la deseable cartera de hoteles de Lindner hará crecer sustancialmente la huella de la marca Hyatt en Alemania y proporcionará a nuestros huéspedes y, en última instancia, a nuestros miembros de World of Hyatt una variedad de nuevos destinos en toda Europa como Kiel, Leipzig, Sylt, Bratislava e Interlaken. Estamos agradecidos por la confianza que el equipo de Lindner está depositando en nosotros y entusiasmados por fortalecer nuestra oferta a través de las inversiones de capital estratégicas que está realizando Lindner en la cartera".

El portfolio de Lindner aumentará aún más la huella del estilo de vida de Hyatt con la incorporación de cerca de 5.500 habitaciones, aumentando significativamente la presencia de Hyatt en Alemania, proporcionando aún más opciones para los huéspedes de la compañía y los miembros del programa de fidelidad World of Hyatt.

"Estamos encantados de tener una marca internacional tan fuerte como Hyatt a nuestro lado, con la que compartimos nuestra visión sobre la alta calidad y el enfoque holístico de la hospitalidad", añade Arno Schwalie, director ejecutivo de Lindner. "Este tipo de colaboración es realmente única en el mercado alemán. Como parte de la marca JdV by Hyatt, Lindner sigue siendo una marca fuerte con su propia identidad e independencia corporativa, pero ahora ayudada del poder de la marca global de Hyatt y las capacidades de ventas y marketing de primera clase".

Como parte de este acuerdo, Lindner Hotels tendrá acceso a un apoyo basado en datos en torno a la fortaleza de la marca, las experiencias de los huéspedes y la optimización de los ingresos del Grupo Global de Franquicias y Relaciones con los Propietarios de Hyatt, un equipo dedicado al rendimiento de los hoteles franquiciados y de los propietarios y operadores.