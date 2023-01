Hyatt anuncia la apertura del hotel FirstName Bordeaux

jueves 12 de enero de 2023 , 06:44h

Hyatt Hotels Corporation ha anunciado la apertura de FirstName Bordeaux, un hotel de estilo de vida que se une a la colección de hoteles independientes JdV by Hyatt. Demostrando el continuo crecimiento de la marca Hyatt en Europa, FirstName Bordeaux encarna el espíritu inclusivo de la marca JdV by Hyatt, la perspectiva de sentirse bien y el enfoque alegre de las experiencias hoteleras.

Situado en el corazón de la histórica ciudad portuaria, FirstName Bordeaux es un fiel reflejo de su barrio, animando a los huéspedes a descubrir las delicias locales a su propio ritmo. Situado en un edificio emblemático, el hotel está cerca del río Garona y a pocos minutos de lugares de interés cultural como los muelles de Burdeos, el Espejo de Agua, la Ciudad del Vino y el Ecosistema Darwin. Aquellos que deseen sumergirse en las atracciones más famosas de la región podrán llegar fácilmente en transporte público o en coche a los famosos viñedos bordeleses y a la extraordinariamente bella bahía de Arcachon.

FirstName Bordeaux personifica la filosofía "joie de vivre" de la marca JdV by Hyatt y participa en el programa de fidelidad World of Hyatt, ofreciendo a sus miembros aún más opciones para viajar. Como parte de la colección JdV by Hyatt de propiedades independientes, el hotel invita a huéspedes y lugareños por igual a conectar, vivir el momento y celebrar la alegría de vivir, mientras se relajan en espacios diseñados con una personalidad distintiva. Esto, junto con el compromiso de FirstName con la autenticidad y la inclusión, garantiza que cada estancia en FirstName Bordeaux sea una experiencia única.

El hotel ha sido diseñado por el arquitecto Nicolas Adnet, del Studio MHNA, cuyo enfoque creativo y personalizado ha inspirado una interpretación única de la elegancia francesa y la sofisticación local. Los interiores del hotel crean un ambiente acogedor e integrador, animando a los huéspedes a abrazar el espíritu de su entorno.

FirstName Bordeaux ofrece 147 habitaciones y suites, divididas en siete categorías distintas para que los huéspedes elijan: Cocoon, Canopée, Carat, Collector Suites y FirstRoom. Diseñadas para ser a la vez funcionales y confortables, las habitaciones están bellamente decoradas con frescos de un artista local y equipadas con tecnología fácil de usar y acabados intuitivos. El compromiso del hotel con la sostenibilidad se materializa en interiores ecológicos, que incluyen madera procedente de bosques gestionados ecológicamente, alfombras de felpa fabricadas con redes de pesca desechadas y carbón vegetal en cada habitación para purificar la atmósfera.

El restaurante y bar del hotel, Le Bada, pone de relieve la reputación de Burdeos como región vinícola de renombre mundial y su venerada gastronomía provincial. Partidario de la cocina "locavore", el chef asesor Cédric Bechade ha creado un menú que es una celebración apasionada de los productos regionales y aboga por la frescura y el desperdicio cero. Los deliciosos platos se maridan con una carta de vinos que exhibe las mejores cosechas, así como una selección de bodegas bordelesas emergentes, proporcionando un ambiente sofisticado para que los invitados se reúnan y conecten.

Con espíritu de colaboración y celebración, FirstName Bordeaux ofrece tres espacios de reunión diseñados para inspirar a los huéspedes y estimular ideas innovadoras. Cómodos bancos y zonas para sentarse crean un telón de fondo informal y sugerente para la lectura, la conversación y las reuniones. Por la noche, los espacios se transforman, ofreciendo un lugar único para reuniones sociales, fiestas y cócteles. Para los que buscan evocar un espíritu alegre, Speakeasy, el bar secreto del hotel, se encuentra tras la puerta de un armario bordelés y cuenta con un mobiliario inesperado diseñado para sorprender y deleitar. Un lugar perfecto para reservar un evento corporativo, una fiesta privada o una reunión después del trabajo.