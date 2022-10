Emirates reúne a los iconos de nuestro tiempo en su plataforma de entretenimiento a bordo

viernes 07 de octubre de 2022 , 10:02h

En honor a las figuras emblemáticas que han dado forma tanto a la cultura como a la historia a lo largo del siglo XX, los pasajeros de Emirates pueden ahora ver una serie de aclamados documentales y películas con la difunta Reina Isabel II, Elvis Presley y los Beatles en el galardonado sistema de entretenimiento a bordo ice este mes de octubre.

Celebrando su 17. º año como el "Mejor entretenimiento a bordo del mundo" en los premios Skytrax World Airline Awards, ice incluye estrenos exclusivos como Elizabeth: A Portrait in Parts, un conmovedor homenaje que recorre la extraordinaria vida de la reina Isabel II, la monarca británica y la jefa de Estado más longeva de la historia. El espectador se sumerge en un viaje creativo y emotivo a través de la vida de la reina en un montaje nostálgico de imágenes de más de 70 años.

Los pasajeros también pueden disfrutar de la aclamada película de 2022, Elvis, un drama musical biográfico dirigido por Baz Luhrmann, que ya ha sido un gran éxito de taquilla. ¡Los verdaderos fans de Elvis Presley pueden adentrarse aún más en su extraordinaria carrera musical con la colección Elvis Spotlight, que incluye seis de sus películas clásicas: Jailhouse Rock (1957), It Happened at the World's Fair (1963), Viva Las Vegas! (1964), Tickle Me (1965), Speedway (1968) y Live a Little, Love a Little (1968). Otros dos documentales sobre la estrella del rock and roll, como Making the Movies Special - Elvis + Music in Films y Classic Albums: Elvis Presley están disponibles para ver en ice.

Los aficionados a la música pueden embarcarse en la exploración de una de las bandas más influyentes del mundo, el cuarteto de rock and roll británico los Beatles en un nuevo documental, The Beatles and India. La película es una crónica histórica única de la perdurable historia de amor entre los Beatles y la India, con imágenes de archivo poco comunes, fotografías, relatos de testigos presenciales y comentarios de expertos sobre el contraste entre su acelerada vida de celebridades en Occidente y su búsqueda de la felicidad espiritual en la India, que les llevó a una inspiradora explosión de creatividad en la composición de canciones.

Los amantes de la acción disfrutarán de un nuevo documental titulado Val, que examina la vida, la carrera y los problemas de salud de la estrella de Hollywood Val Kilmer, además de la taquillera película Top Gun Maverick de 2022 y la original Top Gun (1986) protagonizada por el actor, ambas disponibles en ice.

A lo largo de 2022, los géneros más vistos en ice hasta ahora son los documentales, la acción, los thrillers y las comedias. Las películas más vistas este año incluyen Spider-Man: No Way Home, la última película de James Bond No Time to Die y la ganadora del Oscar® King Richard protagonizada por Will Smith. Entre las películas familiares e infantiles más vistas están Boss Baby: Family Business, Encanto y Sing 2.

Emirates actualiza continuamente sus contenidos a bordo, añadiendo cada mes cientos de películas, programas de televisión, podcasts y canales de música a su amplia biblioteca de entretenimiento. Entre las nuevas películas y programas que ya están en el aire se encuentran Minions: The Rise of Gru, Where the Crawdads Sing, Father of the Bride (2022), The Black Phone, James Webb: The $10 Billion Space Telescope, y la ganadora del premio Emmy® 2022 Hacks (temporadas 1 y 2).

Los pasajeros que disfruten de un vuelo de Emirates pueden acceder a una biblioteca de entretenimiento de primera clase con más de 45 películas ganadoras del Oscar®, 5000 canales de entretenimiento a la carta, más de 1500 películas y 1500 horas de televisión, así como música, podcasts y audiolibros en 40 idiomas, cinco canales de televisión en directo, incluyendo noticias de la BBC, CNN y Sky News Arabia, y dos canales con cobertura deportiva en directo: Sport 24 y Sport 24 Extra.

Los pasajeros también pueden crear su propia experiencia en ice antes de su vuelo, simplemente navegando y preseleccionando películas o programas de televisión en la aplicación de Emirates, que luego se pueden sincronizar con ice en el momento de embarcar, maximizando la experiencia de viaje sin interrupciones.