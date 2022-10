¿Cómo saber si necesito un seguro médico?

viernes 07 de octubre de 2022 , 10:15h

Cada vez son más las personas que deciden lanzarse a contratar un seguro médico privado. No en vano, con más de 11,5 millones de asegurados, uno de cada cuatro ciudadanos tiene seguro médico privado. Y el aumento de las listas de espera en la sanidad pública, la externalización o el copago son algunos de los principales responsables. Por desgracia, no siempre es sencillo escoger seguros de salud que se adecuen a nuestras necesidades. Es por ello que en este artículo, de la mano del comparador de productos financieros Sin Comisiones, hemos decidido resolver algunas de vuestras dudas más frecuentes.

Si sueles viajar con asiduidad

¿Eres un ser pegado a la carretera?, ¿tu vida transcurre entre viaje y viaje? Entonces deberías replantearte contar con un seguro que cuente con servicios de atención al viajero. Por otro lado, existen diversas modalidades de seguros para darnos cobertura mientras viajamos. Ya se trate de desplazamientos de trabajo, ocio u estudios, lo inseguro del camino los hace una opción cada vez más demandada.

Si tienes una familia con hijos pequeños

No existe nada más importante que la salud y el bienestar de nuestra familia. Es por ello que contar con un buen seguro médico familiar resulta vital. Por otro lado, la llegada de un hijo o hija a nuestras vidas abre ante nosotros un compendio bíblico de preocupaciones y miedos de lo más variados. Sentir que van a estar en las mejores manos siempre es un alivio.

Y no solo se trata de una cuestión de tranquilidad. Los seguros médicos con paquetes y servicios familiares suelen resultar bastante más económicos que los seguros individuales. Por lo que su elección también apunta a motivos eminentemente económicos.

Si acudes al médico con frecuencia

No es lo mismo un seguro para un uso más esporádico, que otro con una mayor demanda. Si te encuentras entre los segundos, y sueles acudir a menudo al médico, los seguros sin copago, o con pago único sin importar su uso, son una opción perfecta para ti.

Para cubrir cirugías u operaciones

Estamos cansados de ver como las listas de espera para cirugías u operaciones son cada vez más largas e interminables. Todo ello con independencia, en no pocas ocasiones, de la gravedad de la situación. Es por ello que cada vez es más habitual la contratación de seguros que incluyan hospitalización y cirugía.

Si piensas tener un bebé

Unas de las coberturas más demandadas en la actualidad son las coberturas y servicios relacionados con el periodo de embarazo. Y no solo hablamos de algo puntual. No en vano, estas pólizas suelen incluir desde cursos de preparación al parto, hasta asistencia médica tanto antes como después del alumbramiento. No obstante, debes tener una cuestión muy en cuenta. Si tienes pensado tener un bebé te recomendamos contratar el seguro médico para embarazo con al menos un año de antelación. En caso contrario probablemente te encuentres más de una pega de considerable magnitud.

¿En qué fijarse al elegir un seguro médico?

Tenemos claras las ventajas de un seguro médico, pero... ¿qué hay que tener en consideración a la hora de contratar uno? Tener en cuenta nuestras necesidades, fijarse en las coberturas disponibles, estudiar el cuadro médico que nos atenderá, considerar las patologías presentes antes de la contratación de la póliza o utilizar comparadores para rastrear la opción más ventajosa son algunos de los factores más importantes a tener en cuenta.