Cathay Pacific, la primera aerolínea asiática en llevar HBO Max a cada asiento

jueves 09 de diciembre de 2021 , 11:31h

Cathay Pacific estrena la marca HBO Max en Asia por primera vez, convirtiéndose en la primera aerolínea en Asia Pacífico en introducir HBO Max Originals en su experiencia de entretenimiento a bordo.

La aerolínea de origen hongkonés estrenará la marca HBO Max a partir del 1 de enero de 2022, ofertando más de 200 horas de contenido en los respaldos de cada asiento. La biblioteca de HBO Max incluye grandes éxitos galardonados recientemente, como las tres primeras temporadas de Succession, así como The White Lotus, The Undoing o Mare of Easttown, propias de la plataforma. Junto con series originales como Friends: The Reunion, Hacks, Gossip Girl (2021) o The Flight Attendant y clásicos de todos los tiempos que incluyen: Sexo en Nueva York, Los Soprano, The Wire, Juego de Tronos, Hermanos de Sangre y muchas más.

Cathay Pacific ya tiene la biblioteca de películas y series de televisión a bordo más grande de Asia. Esta innovación en el contenido de entretenimiento se basa en la oferta de la aerolínea de contenido 4K y emparejamiento de auriculares Bluetooth lanzada en su flota de Airbus A321neo a principios de este año.

Vivian Lo, directora de Experiencia del Cliente y Diseño, ha declarado: "Ser el primero en Asia en lanzar la marca HBO Max, ya no solo a bordo, sino también en cualquier lugar, es algo excepcional. Es un gran ejemplo de cómo una aerolínea y un servicio de transmisión trabajan juntos para brindar una experiencia de entretenimiento sin precedentes a los pasajeros y esperamos que nuestros clientes encuentren un nuevo show digno de atracón durante su vuelo con Cathay Pacific”.

"Durante la pandemia, hemos estado trabajando arduamente para llevar nuestra oferta de entretenimiento a un nievo nivel y estar listos para el regreso de los pasajeros. HBO Max ofrece algunos de los programas más aclamados y emocionantes del mercado. Esta asociación nos permite tener series originales completas más que nunca", ha concluido Vivian Lo.

Cathay Pacific ofrece un amplio conjunto de contenidos de manera consistente en todos los vuelos de larga distancia y en muchos vuelos de corta distancia, incluidos los operados por sus aviones A350, Boeing 777 y A321neo. La asociación con HBO Max también incluye a la biblioteca las películas de Warner Bros con nuevos lanzamientos como, Space Jam, Suicide Squad y Dune. En general, en el próximo año, la aerolínea planea agregar más de 300 horas de contenido de HBO Max que se suman a la amplia gama de películas, programas de televisión, música, podcasts, noticias en vivo, revistas digitales y juegos actualmente disponibles.