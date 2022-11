Freeda y Sephora España refuerzan la comunicación de los productos Too Face

miércoles 02 de noviembre de 2022 , 09:31h

Freeda consigue con su campaña un reach total de más de 1,3 millones de usuarios y +3,4k de interacciones.

Freeda crea una estrategia donde mezcla la pasión por el maquillaje y vivir nuestra sexualidad libremente combinándolas de una manera divertida y natural

Freeda continúa dando gran visibilidad a las marcas del mercado español a través del desarrollo estratégico de campañas de comunicación.

Esta vez Freeda colabora con Sephora en su campaña

#Sephoralovestoofaced, presentando a la comunidad dos de los productos estrella de la empresa de cosmética ‘Too Faced’. En concreto, de la máscara de pestañas ‘Better Than Sex’ y de la paleta de sombras de ojos ‘Born this Way”. Dicho proyecto ha sido capaz de generar una conversación en la comunidad Freeda en torno a dos conceptos clave: la pasión por el maquillaje y la belleza que hay en torno a la sexualidad femenina, obteniendo un total de más de 1,3M de alcance y 3,4K de interacciones y un complation rate por encima del 93%.

Freeda dentro de su estrategia eligió a Noemí Casquet quien es una periodista y escritora española especializada en divulgación sexual para que fuera la protagonista de dos de los contenidos, ya que consideraron que su naturalidad, extroversión y conocimiento que Noemí aporta a nivel de sexualidad sería el match perfecto para lograr grandes resultados dentro de la campaña #Sephoralovestoofaced

Los contenidos que cautivaron la atención de la audiencia de Freeda y en los que participó Noemí, mejor conocida como @mamacasquet en instagram, inicia con un storie que conquistó a la audiencia realizando un get ready with me, mientras la influencer habla abiertamente de sus experiencias sexuales negativas, haciendo hincapié en la importancia del autoconocimiento, ser fiel a los valores de cada uno y entender que el placer de las mujeres también es importante.

Continuando con la estrategia de amplificación, a través de un make up challenge en donde Noemí recrea un maquillaje after sex glow, mientras comunica que “irradiamos verdadera belleza luego de tener un buen orgasmo” y su reto es captar ese brillo especial a través de los productos de maquillaje de too faced, mostrando el paso a paso para poder recrearlo desde casa.

Por último, se realizan dos contenidos más con talents Freeda en donde el primer contenido, tips and tricks, nos muestran un tutorial de cómo hacer uno de los maquillajes más deseados, el “smokey eye”. Siguiendo con el segundo contenido con talents freeda, donde ellas confiesan si alguna vez han tenido un sueño erotico y comparten con la audiencia alguno de sus sueños eróticos mientras complementa su outfit utilizando los productos de too faced.

“A mi yo del pasado le diría que es muy muy importante el autoconocimiento, ser fiel a nuestros valores y sobre todo, no querer sobrepasar nada por complacer a nadie”, concluye Noemí Casquet a través de Freeda España.