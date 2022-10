Maquillaje y manicuras para impresionar en Halloween

martes 25 de octubre de 2022 , 09:10h

Black Phone (Scott Derrickson), Nope (Jordan Peele) y la española La Abuela (Paco Plaza) son tres de las películas de terror más destacadas de este año, que bien podrían servirnos, como otras en años anteriores, para crear tendencias en este próximo Halloween. En manicuras, no faltarán el clásico rojo sangriento, el negro telaraña, el blanco calavera y el naranja calabaza, como en maquillaje, los looks inspirados en las populares series americanas Stranger Things o She Hulk.

Las manicuras de Halloween regresan un año más con telarañas, murciélagos, fantasmas, huesos, brujitas, cruces, arañas y vampiresas, jugando siempre con el contraste de la base que elijamos. El tono calabaza o pumpkin será sin duda uno de los grandes protagonistas, al igual que el blanco tiza, perfecto para resaltar también unos buenos colmillos de vampiro. Conviene también dejar que las uñas crezcan semanas antes de la noche del 31, para no tener que recurrir a extensiones.

En cuánto a la forma, nada de redondearlas, elegir uñas afiladas es lo mejor, el look es más real y sin duda más aterrador, por supuesto con el negro como protagonista.

Los esmaltes más terroríficos

A las manicuras estilo pumpkin es mejor acompañarlas con un toque de verde que las haga resaltar aún más, así como probar con otras tipo Bloody Mary si piensas disfrazarte de Carrie, con todo en rojo haciendo ondas de sangre y con la base más clara, o simulando la noche de los muertos vivientes, optando por una base de ojos fuera de orbita, vísceras o dientes afilados, siempre con los colores de la firma ORLY, que presenta multitud de tonos para esa noche: “Apostamos por esmaltes como Sunset Blvd o Red Flare por su parecido con la sangre y vísceras, por Front Page y Up All Night si te disfrazas de esqueleto o Celebrity Spotting para un total look de vampiresa. La calabaza no puede faltar y podemos recrearla con Mayhem Mentality, resaltando ojos, nariz y boca con el negro The Blacklist, combinación de colores que se puede también utilizar para reemplazar la tradicional francesa, usando uno de ellos de color base y otro para la línea de la sonrisa” – nos cuenta Monique Aguilar, manicurista oficial de la marca norteamericana.

También la firma Amelia Cosmetics cuenta con numerosos rojos para simular la sangre entre sus muchos esmaltes para la ocasión, así como Bio Sculpture presenta otras dos lacas en colores muy apropiados para Halloween, ambos de su nueva colección otoño-invierno Pride Of Nature. Uno de ellos es Seafoam, un blanco melocotón que para un disfraz de esqueleto viene ideal, o el original Spectrolite, un tono brillante, oscuro e irisado con un engaste negro que realza los tonos entre azules y verdes de la piedra spectrolita, muy apto para lucir por la noche.

Maquillaje de Halloween

Para esta próxima noche del 31 de octubre, Amelia Cosmetics apuesta por su paleta de sombras “Smoke” con tonos que van desde el negro y blanco a los beige y distintas gamas de gris, perfectas para resaltar unos ojos hundidos o marcar facciones cadavéricas entre brillos, mates y satinados. Son de alta duración y cobertura.