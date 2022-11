Llega a España The Silence Of Sound, espectáculo de Alondra de la Parra

jueves 10 de noviembre de 2022 , 00:00h

La prestigiosa directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra regresa a España este mes de noviembre para ofrecer dos propuestas musicales singulares en Navarra y Madrid.

El 17 de noviembre la artista presenta The Silence of Sound junto a Chula the Clown (Gabriela Muñoz) en el Auditorio Baluarte de Pamplona. El espectáculo, que se estrena en España, sumerge al espectador en un universo fantástico, donde la ilusión y la realidad chocan entre sí para hablar de la vida y el ser humano. Se trata de un proyecto escénico multidisciplinar con oníricas y envolventes proyecciones en el que la magia del clown se funde con la fuerza inspiradora de la música en directo. El montaje pone por primera vez en escena a una orquesta sinfónica completa y a un payaso.

A través de piezas de Debussy, Stravinsky, Brahms, Prokofiev o Bartók, Chula viajará, desde el silencio de sus gestos, por el mundo de la música de Alondra, deseando, buscando, arriesgando y llevándonos al límite sin saber qué descubrirá en el camino. Las composiciones serán interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Navarra bajo la batuta de la directora mexicana.

Después de su paso por Navarra, Alondra de la Parra dirigirá a la Orquesta Nacional de España (ONE) los días 25, 26 y 27 de noviembre en el Auditorio Nacional de Madrid. En los conciertos sonarán piezas de los compositores Leonard Bernstein y Modest Músorgsky. La ONE estará acompañada por los solistas Juana Guillem (flauta) y Terry Wey (contratenor). Es la tercera vez que De la Parra dirige a la ONE.