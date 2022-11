Llega a Tenerife la VIII edición del Congreso Internacional de Ocio Nocturno

miércoles 30 de noviembre de 2022 , 14:16h

Tenerife acoge los próximos 29 y 30 de noviembre una cita internacional en la que se mostrará la excelencia del ocio nocturno a nivel mundial, un sector que, en España, representa el 3% del PIB. Se trata del VIII Congreso Internacional de Ocio Nocturno, que coincidirá con las ediciones nacional y regional del encuentro. Intercambio de experiencias, nuevas fórmulas para afrontar los desafíos comunes del sector, innovación, música y networking configurarán una programación que convertirá al sur de la Isla en el epicentro mundial de esta actividad.

Concretamente en Canarias, la oferta de restauración y ocio, tanto diurno como nocturno, ha ido creciendo en calidad y excelencia durante los últimos años, convirtiéndose en un destino destacado y alineándose con otras regiones de España en cuanto a cifras.



Ejemplo de ello es el Triple distintivo Internacional de excelencia denominado “Triple Excellence in Nightlife”. Este valora aspectos relacionados con la seguridad, la calidad acústica y la excelencia en servicio y se otorga en el Congreso Nacional de Ocio Nocturno, que tendrá lugar el martes 29 de noviembre en el Hard Rock Hotel. Este sello lleva aparejado la implantación de un protocolo para evitar casos de abuso o acoso sexual durante las actividades de ocio nocturno.

En la pasada edición fueron siete los establecimientos tinerfeños que consiguieron este mérito, siendo ejemplo de la evolución del sector del ocio nocturno en el Archipiélago.

“Canarias y concretamente el sur de Tenerife ha logrado un nivel en su oferta de ocio que se puede considerar envidiable. Una buena parte del turismo que recibimos cada año se mueve hasta nuestra Isla para disfrutar de locales, eventos y restaurantes que son sinónimo de calidad” asegura el presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, Roberto Ucelay, que coorganiza el evento.

Asimismo, recalca la intención de facilitar que el empresariado tinerfeño pueda seguir evolucionando y persiguiendo la excelencia. “Considero que este Congreso es una oportunidad única para abrirnos al mundo y conocer las experiencias de otros empresarios líderes del sector a nivel internacional”, explica.

Un 23% de los turistas eligen España por la calidad de oferta de ocio nocturno

Si bien el turismo es uno de los principales motores económicos de España y de las Islas, dentro de esta actividad, el subsector del ocio nocturno mueve cada año a un 23% de los turistas que nos visitan. Un atractivo que, junto a la cultura y la naturaleza, conforman los pilares de la estrategia turística de muchos territorios patrios.

“Es precisamente la calidad de la oferta en torno al ocio lo que puede llegar a ser un sello distintivo para nuestras islas en detrimento de otros territorios”, asegura Ucelay.

Durante este Congreso, los responsables de los mejores locales del mundo se reunirán en Tenerife, que se vestirá de gala para acoger los Golden Moon Awards, una velada en la que se otorgarán galardones que premiarán cuestiones como la innovación, la sostenibilidad, la seguridad o la excelencia.

Esta velada es sinónimo de calidad y en ella también se hará pública la lista de The World's 100 Best Clubs 2022, que recoge los mejores locales de ocio a nivel internacional, y a la que optan cuatro locales de Tenerife: Papagayo Beach Club, Le Club, Monkey Beach Club y Magic. “Tener este tipo de referentes no solo es sinónimo de la voluntad de nuestro empresariado por alcanzar la excelencia, sino que son ejemplo para todos aquellos locales que desarrollan su actividad en la Isla y una oportunidad de aprendizaje para aquellos que empiezan su andadura en el sector”, explica el máximo responsable de los empresarios del Sur.

85.000 empleos en Canarias

El sector del ocio nocturno sostiene a unos 85.000 empleos en el Archipiélago, una cifra comparable a la de otros sectores productivos. En las últimas décadas y al margen de las consecuencias de la pandemia, el empleo en el sector ha aumentado en torno al 67%. Un crecimiento que ha ido unido a la profesionalización de este sector, clave para alcanzar la calidad que persigue tanto el empresario como el usuario.

Precisamente este es uno de los temas que tratará el Congreso Canario de Ocio, con el que se abrirá la programación de dos días que propone el CEST. “Creemos que la realidad económica de nuestra comarca y, en definitiva, de todo el Archipiélago, tiene una dependencia directa, como es lógico, de la calidad de la oferta de los diferentes sectores que la conforman. Como asociación empresarial tenemos la responsabilidad de intentar llevar a todos nuestros asociados y a todos los actores económicos hacia la excelencia, porque la mejora de cada uno de ellos, será la mejora del Sur de Tenerife, y este congreso es una oportunidad para uno de ellos”, comenta Roberto Ucelay.