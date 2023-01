Recomendaciones y consejos del esquiador Pepín Roman

El guía de esquí y montaña, Pepín Roman (Himal Adventures) embajador de Helly Hansen es la persona que puede hacer realidad los sueños de cualquier esquiador. Este cántabro es probablemente la persona que estáis buscando si queréis esquiar en Alaska, Canadá, Colorado, Japón, Kirguistán, India o donde nunca os habías imaginado. Entrevistado recién llegado de un heliski (esquiar fuera de pista) en Canadá, tras esquiar en Vail y Aspen (Estados Unidos) y con las maletas preparadas, destino a Japón, habla y ofrece consejos sobre diferentes destinos donde esquiar.

Cada invierno recorro varios puntos del mundo para hacer realidad los sueños y las ilusiones de muchos esquiadores. Todos los viajes de esquí que guío se basan en mi experiencia; serían los viajes que haría si fuesen mis vacaciones de esquí. Esto me expone a condiciones muy cambiantes, desde zonas cálidas y sin precipitaciones hasta las más frías y con nevadas muy fuertes. Es muy importante la elección y la calidad de la equipación, que en mi caso es Helly Hansen, porque así me centro en guiar al grupo y disfrutar encima de los esquís por muy cambiantes o extremas que sean las condiciones.

¿Cómo elegir un viaje de esquí?

Hay muchos factores clave que debemos tener en cuenta para definir correctamente nuestro viaje de esquí y que, sobre todo, éste sea un éxito y cumpla nuestras expectativas. Primero el nivel de esquí, luego qué tipo de esquí queremos y podemos hacer como esquí de montaña, fuera pista, esquí de pendiente, nieves profundas o esquí de pista. Y luego ya entra la lejanía y el presupuesto.

En Canadá. ¿Qué es lo más destacado?

Canadá es uno de mis destinos habituales todos los inviernos. En mi opinión, destaca por ser el destino donde cualquiera, tenga el nivel que tenga, encontrará sus límites, sus paisajes, sus infinitas posibilidades y si caso, el Heliski. Para mí, es habitual guiar a esquiadores de niveles muy altos que vienen a Canadá para dar paso más en su nivel en fuertes pendientes. Pero, Canadá destaca también por el frío, por lo que hay que ir muy bien equipado.

¿Y el esquí en EEUU?

EEUU es enorme, están las estaciones más famosas del mundo como Aspen o Vail, pero también estados desconocidos por los españoles donde las posibilidades son infinitas. Yo destacaría especialmente la calidad del esquí de pista donde trabajamos y mejoramos la técnica de esquí con mis clientes. Ahí recomiendo unos buenos esquí de slalom y un traje completo Swift infinity como indispensables.

Alaska es uno de tus destinos favoritos…

Si, Alaska es el destino que todo esquiador experto tiene bien marcado en el mapa. Es un estado muy complejo, por su situación, pero de los más salvajes que podemos encontrar en América. Destacaría la exploración, las costas, el esquí con vistas espectaculares, el Heliski y su fauna salvaje.

Recomendaciones de algún distinto en América

Ahí os recomendaría una buena escapada con esquí de montaña y en condiciones concretas a la Cordillera Real de Bolivia. Tengo muy buenos recuerdos y el esquí por encima de los 5.000 metros sea allí uno de los más accesibles del mundo.

Japón como destino para esquiar

Viajo allí varias veces cada temporada con esquiadores. No creo que sea un destino de moda, pero sí un destino del que todos los esquiadores vuelven enamorados y al que muchos de mis clientes regresan para repetir. No encontraremos paisajes como en Canadá o Alaska pero sí la mejor nieve polvo del mundo y, sobre todo, con mayor espesor. Un patín por encima de 110 mm y el Mono Chugach Infinity Powder Ski te permitirá concentrarte solo en disfrutar.

Otros destinos en Asia…

Asia es un continente que me ha aportado mucho con esquís y desde muy joven porque allí hay de todo. Si seguimos la nieve polvo, India puede que sea de lo mejor, e incluso alguna isla en exploración en fechas concretas, de las que de momento no vamos a decir nada, jeje. Para mí, no hay nada como el esquí de montaña en Nepal, Pakistán y el Ladakh, en Cachemira. Todos sabemos de los nombres de las grandes montañas del Himalaya, pero siempre nos olvidamos de las posibilidades que tienen las numerosas montañas de entre 6.000 y 7.000 metros que tiene Asia.

Kirguistán…

Es la “Suiza” de Asia porque es un país “tranquilo”, amigable y sobre todo, uno de los mas montañosos del continente. Destacaría lo salvaje, la calidad de la nieve y la complejidad de sus montañas. Sin duda, uno de los mejores destinos para el Esquí de Montaña donde me encontré a unos 5.000 metros de altitud al dos veces campeón del mundo del Freeride World Tour, Aurelien Ducroz.

Y en Europa…

Llegar a Europa es para mí volver a casa. Cada vez esquío menos en Europa. Pero, claramente recomendaría Dolomitas, soy un enamorado de estas montañas, he pasado muchas semanas en esquí y muchísimas en verano por allí. También alguna aventura en Noruega que combine esquí y navegación por los fiordos y explorando montañas. Me encanta esta combinación.

Recomendaciones para el Pirineo

En el Pirineo hay muchas posibilidades, pero sí es cierto que mi vertiente favorita es la norte ya que crecí en el Pirineo Francés. Aunque el Pirineo Español fue también parte de mi formación como esquiador, mi viaje de esquí al Pirineo lo enfocaría a Luz Ardiden, Grand Tourmalet – La Mongie, Peyragudes, Piau Engaly y Cauterets, donde tuve la suerte de vivir.

Esquí en Cantabria…

Cantabria es donde vivo y el mejor rincón que puedo tener. Allí hago cosas todos los días, durante todo el año desde navegar hasta esquiar. Tenemos la pequeña estación de esquí de Alto Campoo, a 50 minutos de la playa, donde esquiamos con vistas al mar. Y por supuesto, los Picos de Europa, para mí, uno de los macizos montañosos más potentes que conozco, donde si hablamos del esquí, destacaría el esquí de primavera, en los meses de Abril y Mayo.

¿Equipaciones de esquí recomendables para estos destinos?

Tengo la suerte de ser embajador de Helly Hansen y equiparme con esta marca que ha sabido transferir todo el conocimiento de más de 140 años en el mundo de la nieve y la montaña al esquí. Yo destacaría, sea el destino que sea, el base layer de Lifa Merino porque transfiere muy bien la humedad y mantiene el cuerpo seco y cálido, algo esencial cuando hace mucho frío y nos movemos. En Canadá, por ejemplo, le añado el modelo Ridge de chaqueta y pantalón y en Alaska el Garibaldi; para esquí de montaña lo mejor es la línea Odín que aporta un plus de transpirabilidad, pero si tengo que recomendar algo para todos ellos, la chaqueta y pantalón de la Elevation Infinity nunca os fallará independientemente de las condiciones meteorológicas.