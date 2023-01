La segunda edición del Festival PAAX GNP tendrá lugar en México

viernes 27 de enero de 2023 , 07:17h

Se presentó la segunda edición del FESTIVAL PAAX GNP en un evento virtual que contó con la participación de Alondra de la Parra, Fundadora y Directora Artística del festival; el coreógrafo residente del Festival PAAX GNP, Christopher Wheeldon; el reconocido bailarín estadounidense Robbie Fairchild; la joven pianista mexicana, María Hanneman; la cantante australiana Olivia Chindamo; el guitarrista brasileño, Yamandu Costa; el violinista venezolano, Alexis Cárdenas; Omar Massa, bandoneonista argentino; la chelista y actriz angloalemana, Sophie Kauer; el pianista francés Thomas Enhco y el músico cubano ganador del premio Grammy, Paquito D’Rivera.

En 2022, FESTIVAL PAAX GNP surgió como una exitosa propuesta cultural multidisciplinaria diferente a lo que existía hasta entonces, que reunió en el paradisíaco Caribe Mexicano a 100 de los más destacados artistas en el mundo provenientes de más de 20 países. Los cerca de 4000 asistentes al festival pudieron disfrutar de 10 conciertos que incluyeron 5 estrenos mundiales de obras musicales, dancísticas y escenográficas comisionadas por PAAX GNP, además de otras propuestas cobijadas por el talento de los artistas invitados.

Para este 2023, el FESTIVAL PAAX GNP continúa con la firme convicción de ser un espacio de cultura visionaria que promueve la creatividad, el respeto y la conexión humana a través de la música.

La segunda edición del festival regresa a las instalaciones del Hotel Xcaret Arte, en Quintana Roo, y se llevará a cabo del 29 de junio al 8 de julio de 2023. Ahora, durante diez días, los asistentes podrán ser parte de un universo cultural único. México será una vez más la sede de un hito de innovación musical en el que artistas de más de 20 distintos países, interpretarán un novedoso programa.

Alondra de la Parra este 2023, ha convocado al FESTIVAL PAAX GNP a personalidades de la música como Paquito D’Rivera, una de las figuras de la música cubana más destacadas de la historia. La joven pianista mexicana María Hanneman, Yamandu Costa, virtuoso brasileño de la guitarra de siete cuerdas, Sophie Kauer, la talentosa chelista que interpreta a Olga en la reciente película nominada al Óscar, Tár, y otra veintena de talentos conocidos en todo el mundo.

La Orquesta Imposible, conformada por destacados solistas internacionales, vuelve en su papel de Orquesta Residente del Festival durante esta segunda edición. En la serie de conciertos principales del festival se incluyen piezas de Gershwin, Dvorak, Copland, Ginastera, Tchaikovsky, así como piezas de Paquito D'Rivera, Yamandú Costa y Omar Massa. También tendremos una pieza comisionada por el FESTIVAL PAAX GNP a cargo de la flautista y compositora israelí Gili Schwartzman, con coreografía del japonés Yoshihisa Arai.

Se agrega a esta edición la serie de conciertos de música de cámara con destacados solistas.

La danza vuelve como otro de los atractivos fuertes del festival bajo la dirección artística del coreógrafo residente, Christopher Wheeldon, ganador de dos Tonys’, quien ha programado, entre otras cosas, un fragmento de su galardonado musical An American in Paris con Robbie Fairchild, bailarín nominado a un Tony. También contará con la participación de bailarines principales del New York City Ballet y del Joffrey Ballet que interpretarán también los ballets The Two of Us, y el Grand Pas de Deux de Tchaikovsky.

Uno de los propósitos principales del FESTIVAL PAAX GNP, es permitir que los artistas se desenvuelvan en todas sus facetas y que el público sea testigo de sus talentos de forma más completa. Por eso, la serie PAAX GNP DARK SIDE vuelve al festival en esta edición con Los Pitutos, una banda chileno-colombiana, fundada en Berlín en 2015, especializada en adaptaciones de cumbias, boleros y otros ritmos musicales latinoamericanos, Paquito D’Rivera con Paquito and Friends, entre otros.

Como un festival cultural multidisciplinario, contará con la presencia de la artista performativa mexicana Gabriela Muñoz “Chula” the clown, con su exitoso espectáculo clown “Perhaps, Perhaps… Quizás”. Además, en la sección PAAX GNP ARTS GALLERY, tendremos al espléndido pintor alemán Maximilian Magnus, quien será el artista plástico en residencia durante la edición 2023 del festival.