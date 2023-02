Notas Musicales: Hoonine. Cano. Koko-Jean. Reyko

viernes 03 de febrero de 2023 , 07:53h

HOONINE ANUNCIA SU GIRA #GPS13

Hoonine se mueve entre realidad y ficción, entre electrónica, downtempo, R&B y pop minimalista, para deshacerse de lo que pesa y dar importancia a las cosas que lo merecen: al amor, la familia, el barrio y los recuerdos. Ahí queda la esperanza, ahí encuentra su "Roca Roja", elemento que cobija la última esperanza de la tierra de los muertos, símbolo que aparece en el poema que abre el libro de la Tierra Baldía de T.S Eliot. Este texto nos retrotrae al mural de Goya, el Perro semihundido.

"Roca Roja" es el título de su álbum debut, con el que esta compositora, productora y cantante presenta la banda sonora de una etapa de transición a la edad adulta, frágil y desprovista de edulcorantes. Con un sonido que apunta referencias a James Blake, Massive Attack, Frank Ocean, Sen Senra, FKA Twigs, Brittany Howards, Disclosure, The XX…

Hoonine, siempre interesada por las nuevas tecnologías y la innovación, sin ningún temor a la experimentación, presenta "Roca Roja" (SonBuenos, 2022) en una propuesta de directo en el que las canciones se entrelazan entre movimientos orgánicos y digitales, siendo los orgánicos símbolos de ternura e inocencia, mientras que los digitales entran en escena casi como un elemento alucinatorio como una vivencia y experiencia similar a un templo donde evadirse.

Carmen Alarcón, a la que conocemos por AA Mama, es una mujer muy especial que empata en sensibilidad y fuerza, tal y como es su proyecto Hoonine, que huyendo de la banalidad y lo superficial, es carisma y bandera de una generación, siendo su propia jefa, productora, compositora y músico, en un proyecto casi “do it yourself", con la colaboración de Lalo GV, como ya hiciera con "Charco", tema que fue portada de Tidal Rising Internacional y Nacional, y Amazón Latin. Un logro envidiable para ser su primer tema en solitario que logró conquistar crítica y público.

CANO, NUEVO CONCIERTO EN ALICANTE

Con más de 1,7 millones de oyentes mensuales en Spotify, Cano se posiciona como uno de los artistas que más lo están pegando dentro del panorama urbano.

Si a ti también te encanta su música ... ¡estás de suerte! Cano actuará el próximo 4 de mayo en Alicante en un concierto muy especial en Sala The One.

Sin duda el concierto ideal para dar la bienvenida al buen tiempo de una manera especial ¿no crees?

KOKO JEAN & THE TONICS EN CLAMORES

Viernes 3 FEB 21:00

La voracidad musical de Koko-Jean Davis, vocalista afro-catalán nacida en Mozambique pero residente en Barcelona, se puso a prueba durante la pandemia, pero está saliendo de ella con más hambre y ritmo que nunca. En su nueva aventura con The Tonics, formación con la que ya había puesto patas arriba la escena soul y rhythm’n’blues barcelonesa años atrás, han cambiado su hábitat natural del directo (pese a haber actuado más de 25 veces desde que acabó el confinamiento) potenciando el del estudio de grabación, gestando sus dos primeros EPs en 2020: Hairwhip (Do The Do) –publicado justo antes de la pandemia – y Please Mr. Milton, ambos producidos por Dani Nel.lo. Ahora presentan Shaken & Stirred, un flamante álbum de debut con grandes dosis de soul, blues y rock’n’roll, todo envuelto en el espíritu musical de Nueva Orleans. Es decir: Koko-Jean & The Tonics en estado puro.

REYKO ESTRENA SU NUEVO DISCO "FANTASÍA"

La banda presentará su nuevo disco en Barcelona el próximo 24 de febrero (Laut), en Madrid el 2 de marzo (El Sol) y en Valencia el 10 de marzo (La Salà).

“Fantasía” es el tercer disco del dúo de pop alternativo REYKO, cuyos componentes son la cantante Soleil y el productor Igor, españoles residentes en Londres. Los dos anteriores son su álbum homónimo de 2020 y “Pulse” (2021). Con “Fantasía”, como bien se refleja ya desde la misma portada o en la primera frase que escuchamos en este trabajo (“tú y yo, es fantasía en multicolor”), han creado un universo policromático, una especie de collage de temáticas, sonidos y estilos que te lleva de viaje por las diferentes inspiraciones, inquietudes e influencias del dúo. Espejos en los que se miran y que han ido desvelando en las entrevistas que han concedido son nombres dispares como Billie Holiday, Kraftwerk, Beatles, Ramones, Manu Chao o Billie Eilish. Podríamos añadir aquí que la atractiva languidez vocal de Soleil, parecida al susurro, nos retrotrae a una imaginada Carla Bruni del art-pop.

En “Fantasía” hay historias de amor (como la inicial “Tú y Yo”), himnos eufóricos (lo es sin duda “Already There”, su primer single de adelanto), lamentos de desamor (caso de “Josephine”, que ha sido el segundo single) y baladas románticas (ejemplo, “Siempre estarécontigo”). Es un álbum donde hay electrónica, guitarras que beben del rock y pianos que lo hacen del jazz. Y donde todo converge en un mundo propio, de capas entrecruzadas, con dos temas cantados en castellano y seis en inglés, más dos instrumentales, la teatral "Bienvenidos" y la final “6pm”. Ese mundo creado por Soleil e Igor es, después de todo, una gran celebración de la vida con todos sus altos y sus bajos, con sus ángulos y sus matices.