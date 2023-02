Gran Desfile de Carnaval en Madrid Río y Matadero Madrid

lunes 06 de febrero de 2023 , 07:13h

Tras dos años de ausencia, el tradicional pasacalles volverá a recorrer la ciudad el próximo sábado 18 de febrero

Comienza el mes de febrero y Madrid se prepara para recibir un año más al Carnaval. Del sábado de Carnaval al Miércoles de Ceniza, la ciudad se rinde puntualmente a la fiesta del juego de identidades, con una programación gratuita de pasacalles, actuaciones musicales y actividades tradicionales, organizada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid.

Este 2023, la celebración de la fiesta más descarada y divertida del año tendrá lugar del sábado 18 al miércoles 22 de febrero. Y esta edición es más especial que nunca porque el Gran Desfile de Carnaval volverá a recorrer la ciudad tras dos años de ausencia y lo hará en Madrid Río y Matadero Madrid, que una vez más se convertirán en el epicentro de las fiestas. El Carnaval recupera su pasacalles el próximo sábado 18 de febrero para celebrar la tradición y, al mismo tiempo, abrazar lo original, lo auténtico y lo diferente de los madrileños.

El fin de fiesta de esta celebración lo marcará el tradicional Entierro de la Sardina, el miércoles 22 de febrero, Miércoles de Ceniza. Con el acto de devolver los disfraces al baúl, callar las fanfarrias y enterrar al humilde pescado con todos los honores, se dará por terminada la fiesta, para recibir a doña Cuaresma.

El dios Neptuno, protagonista del cartel de Carnaval

El majestuoso Neptuno se convierte en el dios del Carnaval con su carroza dirigida por dos divertidos caballos marinos acompañados de una familia de peces castizas en el cartel creado por la ilustradora y caricaturista Maria Picassó i Piquer (Manresa, 1983), que pronto se verá por las calles de Madrid.

Con un particular estilo vectorial geométrico, Maria destila la realidad hasta su esencia más reconocible. Su uso de formas y degradados de color ofrece una mirada impactante y atemporal que, en esta ocasión, se ha centrado en el dios Neptuno, protagonista del cartel. Según sus palabras, “para el cartel del Carnaval de este año, he querido plasmar el contraste entre la solemnidad histórica de la ciudad con la celebración en sí: efímera, festiva, bulliciosa y fantástica. Para ello, he trabajado con elementos que dan lugar a observarlo con detalle y así invitar al espectador a ubicarse en un espacio mental más cercano al del disfraz y la celebración. Así vamos abriendo boca”.