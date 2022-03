Rubio Gamo, con su Gran Bolero, inaugura el Price en Primavera

jueves 17 de marzo de 2022 , 08:54h

Fue la pieza que ganó el Premio Max 2020 al Mejor Espectáculo de Danza, y el próximo 20 de marzo, a las 18.30 h, abrirá el ciclo Price en Primavera en el Teatro Circo Price, en una única función. Es Gran Bolero, un espectáculo de Jesús Rubio Gamo que reúne a doce bailarines en escena (seis de Madrid y seis de Barcelona).

“Todo comenzó hace tres años”, explica el artista. “Me estaba planteando algunas cosas y no sabía muy bien qué hacer. Un día me puse a escuchar el Boléro de Ravel. El Boléro es como un impulso hacia adelante. Me subí. La música y la danza te salvan a menudo de la soledad”. La primera versión fue “un dúo de quince minutos. Ahora estoy aquí, con 12 bailarines. La danza hace que el cuerpo tenga esperanza. La música transforma el tiempo en algo mejor”.

‘Gran Bolero’ es cuerpo, es tiempo y también es un lugar en el que seis bailarines de Madrid y seis de Barcelona pueden encontrarse para derrochar energía juntos y revisitar la música que Ravel concibió en 1928 como un ensayo orquestal basado en un baile tradicional español. ‘Gran Bolero’ es una gran oportunidad para recordar que un día decidimos confiar en que la danza y la música iban a salvarnos de todo lo demás. Es una pieza sobre el esfuerzo y el placer de resistir. Una danza obstinada sobre el tránsito entre el disfrute y el agotamiento, un baile para celebrar el tiempo y espacio que compartimos, lo intenso y lo fugaz, el pálpito y el sosiego.

Coproducida por los Teatros del Canal y el Mercat de les Flors, la pieza se estrenó en 2019. Desde entonces ha recibido una gran acogida en escenarios nacionales e internacionales. Ahora vuelve por fin a Madrid como espectáculo inaugural de Price en Primavera, con la singularidad de que, por primera vez, se podrá ver en un escenario circular, durante una única velada.

Sobre Jesús Rubio Gamo

Jesús Rubio Gamo (Madrid, 1982) es un bailarín y coreógrafo independiente que lleva produciendo sus propias creaciones desde 2008. Ha estudiado ballet clásico, danza contemporánea, teatro y literatura en instituciones como la Real Escuela Superior de Arte Dramático, el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma o la Universidad Complutense de Madrid. Recibió una beca MAE-AECID (2005-2007) para desarrollar un Máster en Coreografía en la London Contemporary Dance School (The Place), que concluyó con el grado de distinción, y ha cursado estudios de Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual por la UAH en colaboración con el Museo Nacional de Arte Reina Sofía.

Durante 2017 y 2018 fue seleccionado por la Red de Danza Aerowaves como uno de los veinte coreógrafos jóvenes más destacados del panorama europeo actual. En 2020, Radio Nacional de España le otorgó el Premio El Ojo Crítico en la modalidad de danza. Sus piezas se han mostrado en festivales como Chantiers d’Europe, en el Théâtre de la Ville de París; el Festival Brandhaarden, en el International Theatre Amsterdam; la Red Nacional de Danza de Suecia; Escena Contemporánea y el Festival de Otoño, en Madrid; Hay Festival, en Arequipa; o el Festival RomaEuropa, en Italia.