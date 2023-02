NYC Off-Broadway Week llega a su 14º año con nuevas ofertas

miércoles 08 de febrero de 2023 , 09:02h

Ya han salido a la venta los boletos para NYC Off-Broadway Week. El programa, ahora en su 14º año, ofrecerá entradas 2 por 1 para 23 espectáculos Off-Broadway del 13 de febrero al 5 de marzo. Las entradas están disponibles nycgo.com/off-broadway-week.

"Durante 14 años, NYC-Off Broadway Week ha invitado a neoyorquinos y visitantes a experimentar el mundo del teatro en un entorno íntimo con historias únicas y queridas y, a menudo, un trabajo innovador", señaló Fred Dixon, presidente y CEO de NYC & Company. "Estamos entusiasmados de continuar nuestra asociación con The Off-Broadway League con 23 producciones increíbles para que todos disfruten".

Los espectáculos participantes en NYC Off-Broadway Week 2023 incluyen:

1+1* Anthony Rapp’s Without You* Asi Wind’s Inner Circle Becomes a Woman by Betty Smith* The Best We Could* black odyssey* Blue Man Group The Coast Starlight* Dog Man: The Musical* Drunk Shakespeare Endgame* Friends! The Musical Parody Gazillion Bubble Show La Breve y Maravillosa Vida de Oscar Wao The Little Mermaid the Musical* The Office! A Musical Parody Perfect Crime The Play That Goes Wrong Solo, A Show About Friendship* Stranger Sings! The Parody Musical Sugar Daddy* The Wanderers* Titanique*

*Toma nota de los nuevos participantes en la NYC Off-Broadway Week.

"Estamos orgullosos de continuar trabajando junto a NYC & Company para presentar a los neoyorquinos y visitantes por igual al Off-Broadway. Cada año, durante el invierno y el otoño, nuestro programa permite que nuevas audiencias entren y experimenten una variedad de espectáculos excepcionales en el escenario en un entorno íntimo ", añadió Casey York, presidente de The Off-Broadway League.

El programa de este año está lleno de actuaciones repletas de estrellas; la actriz Katie Holmes hará su regreso al escenario en The Wanderers; Anthony Rapp de RENT protagoniza un espectáculo respaldado por una banda de rock de un solo hombre y cinco piezas que comparte su historia de la vida real en Without You de Anthony Rapp; David Blaine es el productor detrás del limitado espectáculo Off-Broadway Asi Wind's Inner Circle; Constance Shulman de Orange Is The New Black protagoniza The Best We Could y la nominada al Tony Michelle Wilson protagoniza The Coast Starlight.

La Oficina de Medios y Entretenimiento de la Alcaldía se ha asociado con NYC & Company para patrocinar NYC Off-Broadway Week.

"Estamos orgullosos de asociarnos con NYC & Company para celebrar la semana Off-Broadway, invitando a neoyorquinos y turistas por igual a experimentar el teatro en vivo", dijo la comisionada de la Oficina de Medios y Entretenimiento de la Alcaldía, Anne del Castillo. "Off-Broadway ofrece una amplia gama de producciones innovadoras y creativas, con algo para que todos disfruten".

Los visitantes pueden ir a nycgo.com/off-broadway-week para encontrar herramientas útiles, como un filtro para ordenar las producciones por: Tipo de espectáculo (musical, obra de teatro, actuación); Género (comedia, drama, apto para niños, magia); Público (familiar, solo para adultos); y por barrio.

Desde su lanzamiento en 2009, más de 600 producciones Off-Broadway han participado en NYC Off-Broadway Week. El programa también ha generado más de $4 millones en ingresos a través de ventas; Se han vendido más de 100.000 entradas.