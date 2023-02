Local Legends, vídeos para promoción de Nueva York

miércoles 08 de febrero de 2023 , 09:20h

NYC & Company, la organización oficial de promoción de destinos y la oficina de convenciones y turismo de los cinco condados de la ciudad de Nueva York, ha anunciado la más reciente adición a Local Legends, una innovadora serie de vídeos en formato documental que pone en valor a neoyorquinos destacados y sus perspectivas sobre algunos de los barrios más vibrantes y culturalmente ricos de la ciudad.

El episodio de seis minutos de duración, lanzado al público esta semana, presenta a Héctor Espinal Jr, cofundador del club de atletismo We Run Uptown (WRU Crew), explorando sus lugares favoritos en el barrio latino de Washington Heights.

En esta serie de videos, Hector Espinal Jr conversa con algunos miembros de la comunidad, muestra los espacios verdes y la impresionante vista desde el parque J. Hood Wright, así como también explica por qué las bodegas son la piedra angular de cualquier barrio predominantemente latino de la ciudad de Nueva York. Así mismo, Espinal visita Malecón, un restaurante familiar que preserva la cultura y las tradiciones culinarias dominicanas, y también nos lleva a la sede de su club de atletismo, el Locksmith Bar.

https://www.nycgo.com/videos/local-legends-washington-heights

"Nuestra nueva serie de vídeos, Local Legends, ofrece la oportunidad de mostrar la amplia variedad de ricas e interesantes culturas de los cinco distritos a través de la mirada de los neoyorquinos. Nos enorgullece destacar Washington Heights en nuestro segundo episodio, animando a hispanos, neoyorquinos y viajeros a explorar el singular y dinámico patrimonio latino del barrio", expresó Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company.

Para conocer otras maneras de experimentar las comunidades latinas de la ciudad de Nueva York, visita el centro de contenidos de NYC & Company, The Latino Experience in NYC, una plataforma amplia y continuamente actualizada lanzada en junio del 2021, que destaca el patrimonio y la cultura latinos en los cinco condados. Esta plataforma presenta negocios y experiencias para visitantes en barrios como East Harlem y Washington Heights, en Manhattan, también Bushwick, en Brooklyn, así como nuevas guías culturales que promueven las culturas uruguaya, colombiana, brasileña y peruana en la ciudad de Nueva York, con recorridos en Ridgewood, Sunset Park y Corona, además de una guía de cultura mexicana, entre otros contenidos.

The Latino Experience en NYC también alberga Rising Stars of The Latino Community, donde se narran las historias de pequeños empresarios y líderes comunitarios latinos de los cinco distritos.